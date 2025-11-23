ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias

Rescatan a dos senderistas en apuros por el aumento del nivel del agua en el Barranco de Las Angustias, en La Palma

Redacción RTVC
Redacción RTVC

Los senderistas quedaron atrapados en el barranco con la lluvia, por lo que los servicios de emergencia tuvieron que realizar el rescate vía helicóptero

Rescatan a dos senderistas en apuros por el aumento del nivel del agua en el Barranco de Las Angustias, en La Palma
Rescatan a dos senderistas en apuros por el aumento del nivel del agua en el Barranco de Las Angustias, en La Palma/ 112 Canarias

El helicóptero del GES rescató este sábado a dos senderistas con dificultad para salir del Barranco de Las Angustias, en El Paso (La Palma).

Debido al aumento del nivel del agua por la lluvia, los senderistas se encontraban en apuros para salir de la zona, por lo que tuvo que intervenir el Grupo de Emergencias y Salvamento con un helicóptero.

A pesar del aparatoso rescate, ninguno precisó asistencia sanitaria.

Informa RTVC

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

Costa Adeje Tenerife vs Atlético de Madrid | J12 Liga F

CD Coria vs Las Palmas Atlético | J12 Segunda Federación

CDA Navalcarnero vs CD Tenerife B | J12 Segunda Federación

Un ciclista grave tras una caída en Fuerteventura

Iberia denuncia un ciberataque que compromete los datos de clientes

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025