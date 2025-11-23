Los senderistas quedaron atrapados en el barranco con la lluvia, por lo que los servicios de emergencia tuvieron que realizar el rescate vía helicóptero

Rescatan a dos senderistas en apuros por el aumento del nivel del agua en el Barranco de Las Angustias, en La Palma/ 112 Canarias

El helicóptero del GES rescató este sábado a dos senderistas con dificultad para salir del Barranco de Las Angustias, en El Paso (La Palma).

Debido al aumento del nivel del agua por la lluvia, los senderistas se encontraban en apuros para salir de la zona, por lo que tuvo que intervenir el Grupo de Emergencias y Salvamento con un helicóptero.

A pesar del aparatoso rescate, ninguno precisó asistencia sanitaria.