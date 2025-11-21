El Cabildo de Tenerife ha invertido 2’5 millones de euros para la habilitación de 120 nuevos nichos y 80 columbarios en el cementerio

Finalizan las obras de ampliación del cementerio de Vilaflor

La consejera de Cooperación Municipal del Cabildo de Tenerife, Sonia Hernández, y la alcaldesa de Vilaflor, Agustina Beltrán, inauguraron este viernes la ampliación del cementerio del núcleo municipal. Unas obras que han ampliado el camposanto con la habilitación de 120 nuevos nichos y 80 columbarios.

El coste total de la obra ha sido de 2.543.966,74 euros. Las actuaciones han contemplado la ampliación del edificio destinado a tanatorio, la superficie destinada a la ampliación del camposanto y los accesos peatonales exteriores. También se mejoró el nuevo acceso desde la carretera insular TF-51 y el aparcamiento interior.

Hernández explicó que «esta obra se puso en marcha como una demanda del propio Ayuntamiento, que calificó este proyecto como una urgencia para el municipio«. En este sentido, resaltó que «desde el Cabildo impulsamos proyectos como éste, a través de un trabajo de colaboración permanente con los ayuntamientos de la isla».