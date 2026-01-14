La actuación en La Laja, que ha contado con una inversión de 173.000 euros, ha permitido adecuar los accesos a la arena a la normativa de accesibilidad

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha finalizado las obras de mejora de la accesibilidad de la playa de La Laja, una actuación que ha contado con una inversión de 173.000 euros y han permitido adecuar los accesos a la arena a la normativa de accesibilidad.

Informa RTVC.

El concejal de Desarrollo Local, Turismo y Ciudad de Mar, Pedro Quevedo, y el concejal de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda, Mauricio Roque, acompañados de técnicos municipales han visitado este miércoles las mejoras que ya pueden disfrutar los usuarios de este arenal del Cono Sur de la capital.

Durante la visita, Quevedo explicó que “con esta actuación garantizamos que cualquier persona pueda acceder desde el Paseo a la arena en mejores condiciones de seguridad y comodidad”.

Finalizan las obras de mejoras de accesibilidad del paseo de La Laja. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

Por su parte, Roque destacó que “esta intervención ha permitido ejecutar un replanteo completo de las rampas y escaleras, incluyendo pavimentos táctiles y barandillas a ambos lados, cumpliendo estrictamente la normativa de accesibilidad. Las obras se han realizado en zonas de urbanización consolidada, garantizando que el entorno natural de la playa no se vea afectado”.

Las obras no han alterado el medio natural

Los trabajos que se han ejecutado en la zona próxima al monumento a El Tritón, en la zona central de la playa y a la altura de la Torre del Viento se iniciaron el pasado mes de agosto y no han alterado el medio natural ya que se han ejecutado en zonas de urbanización consolidada.

En este sentido, el proyecto ha incluido la demolición del pavimento deteriorado, nuevas rampas paralelas a los muros y nuevas escaleras con bandas señalizadoras, franjas de pavimento táctil indicador direccional y barandillas con pasamanos dobles que cumplen la normativa de accesibilidad.

Por ello, Quevedo apuntó “el impacto positivo que tiene esta intervención para mejorar las condiciones de acceso y la movilidad en uno de los principales arenales del litoral capitalino y espacio de ocio fundamental en el Cono Sur de la ciudad”.

