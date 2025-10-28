El Ministerio de Transportes establece que estas ayudas están condicionadas a disponer de un Plan de Movilidad Sostenible

El Gobierno de España destina 47’5 millones para financiar el transporte público canario. Fotografía: Europa Press

Este martes, el Consejo de Ministros dará luz verde a que se dediquen 47’5 millones de euros para financiar el transporte público canario de 2025. Fuentes del Ministerio de Transportes apuntan que las comunidades autónomas que contarán con financiación para el transporte público metropolitano de 2025 serán Madrid, Barcelona, Valencia y Canarias. El importe total de estas ayudas será de 363’7 millones de euros.

Para disponer de estas ayudas, se deberá contar con un Plan de Movilidad Sostenible que sea coherente con la Estrategia Española de Movilidad Sostenible 2030. El objetivo es que esta subvención incentive el desarrollo de este instrumento de ordenación y planificación de la movilidad.

El Ministerio de Transportes justifica estas ayudas debido a que una gran cantidad de población hace uso del transporte público en las áreas metropolitanas de estas comunidades autónomas. Se produce un gran volumen de desplazamientos, participan distintas administraciones en su gestión y el buen funcionamiento del transporte afecta sobre la actividad económica.

Inversión idéntica a años anteriores

Según el ministerio, la inversión realizada es «idéntica» a la de los años 2023 y 2024. Esto refleja el respaldo del Gobierno de España a promover el transporte público.

Esta ayuda se suma a otras subvenciones de este 2025 dedicadas a potenciar el transporte, como financiar la implantación de la gratuidad del transporte público a menores de 14 años, los descuentos del 50% en abonos y títulos multiviaje joven o la reducción de tarifas en el resto de abonos y títulos multiviaje de al menos un 40%.