La Fiscalía Anticorrupción apunta la capacidad de Cerdán «para alterar y ocultar pruebas y condicionar a testigos o investigados»

La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto a que el Tribunal Supremo ponga en libertad al ex número tres del PSOE Santos Cerdán y le ha censurado sus «impertinentes consideraciones políticas» para sembrar dudas sobre una investigación que el fiscal califica de «modélica, por más que afecte a un relevante político».

El fiscal se opone a excarcelar a Cerdán y censura sus «impertinentes» alusiones políticas. Imagen de archivo, del exdiputado y exsecretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, en una comparecencia en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado. EFE/ Mariscal

La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto a que el Tribunal Supremo ponga en libertad al ex número tres del PSOE Santos Cerdán y le ha censurado sus «impertinentes consideraciones políticas» para sembrar dudas sobre una investigación que el fiscal califica de «modélica, por más que afecte a un relevante político».

En un duro escrito remitido al tribunal este martes, el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, reprocha a la defensa del exsecretario de Organización socialista que trate de atribuir «gratuitamente intenciones espurias» a la Guardia Civil, a la Fiscalía y al propio magistrado.

Anticorrupción rechaza que la investigación del caso Koldo que ha llevado a prisión preventiva a Santos Cerdán sea «una suerte» de «inquisición general» y cuestiona los argumentos de su defensa al pretender esgrimir su condición de político para «sustraerse a la ineludible investigación de su presunta participación en graves conductas de corrupción».

Gravedad de los delitos de Cerdán

Para oponerse a su petición de libertad, el fiscal esgrime «la gravedad de los delitos cometidos por la organización criminal», el «papel director» del exdirigente socialista, y «la posibilidad de continuar relacionándose con otras personas responsables de los pagos realizados por las adjudicaciones amañadas, todavía pendientes de identificar» y, por tanto, su capacidad «para alterar y ocultar pruebas y condicionar a testigos o investigados».

Santos Cerdán ingresó en prisión el pasado 30 de junio tras verse implicado en una supuesta trama de mordidas por presuntas adjudicaciones irregulares de obra pública que hasta entonces tenía como principal investigado al exministro de Transportes José Luis Ábalos.

Sus abogados solicitaron su excarcelación cuando llevaba 70 días en prisión, pero, en opinión de la Fiscalía, lo hicieron «sin que se haya producido ningún hecho relevante en la instrucción de la causa» y sin aportar «argumentos nuevos».

Por tanto, para Anticorrupción, nada ha cambiado: la investigación sigue teniendo un estado «inicial» con relación a Santos Cerdán porque, aunque existen «diligencias probatorias avanzadas», todavía «no se han practicado».

Escritos «trufados» de «impertinente consideraciones políticas»

El fiscal comienza su informe censurando el «contenido parcialmente extrajurídico» de los últimos escritos de la defensa de Cerdán, «trufados ambos de impertinentes consideraciones políticas y abiertamente especulativos» en los que descalifica «globalmente» la investigación.

Precisa que «los hechos que se imputan a Santos Cerdán están perfectamente delimitados y se refieren a su intervención, en connivencia José Luis Ábalos y Koldo García, en una trama para obtener comisiones a partir de la adjudicación de obras públicas a distintas empresas».

Y deja claro que «el aforamiento no implica que se mire hacia otro lado si se tiene conocimiento de algún indicio delictivo que afecta a una persona aforada».

Defiende la validez de las grabaciones de Koldo

También rechaza las alegaciones de Cerdán contra las grabaciones del asesor ministerial Koldo García sobre sus comunicaciones y que fueron el origen de su imputación.

Para la Fiscalía, «no existe duda alguna» de esos audios, «de alto contenido incriminatorio», se intervenieron por orden del juez y «no han sido manipulados ni tratados»: las grabaciones «aparecen completas, sin saltos ni supresiones, se extienden a lo largo de varios años, resultan en la mayor parte de los casos inequívocas» y están relacionadas «con otro abundante material documental» como mensajes de WhatsApp intervenidos a Koldo García.

También subraya el fiscal que las sugerencias de Cerdán respecto al posible nombramiento en el Ministerio de personas «que luego tuvieron un protagonismo en las presuntamente ilícitas adjudicaciones de obras» se complementa con su «insistente interés» en «determinadas obras que presuntamente se «amañaron».