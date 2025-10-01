ES NOTICIA

La flotilla a Gaza detecta más de una veintena de buques no identificados a tres millas

RTVC / Europa PRESS
La flotilla de Gaza avisa que ha detectado a una veintena de buques no identificados y advierte de una posible intercepción por parte del Ejército de Israel

La Global Sumud Flotilla, que aglutina a más de 40 barcos con ayuda humanitaria para la Franja de Gaza, ha informado este miércoles de que ha detectado más de una veintena de buques no identificados a tres millas náuticas (5,5 kilómetros) de distancia y ha advertido de una posible intercepción por parte del Ejército de Israel.

Imagen de archivo de la Globla Sumud Flotilla / Europa Press
La flotilla aumenta su nivel de alerta

«A nuestra velocidad actual, llegaremos a su posición en unos 30 minutos, en el caso de que no se muevan. No tenemos todavía confirmación de su identidad, pero esta situación crea preocupaciones de un posible bloqueo naval«, reza un comunicado publicado por la flotilla a través de su cuenta de Instagram.

Minutos antes, había informado de que varios buques estaban a seis millas de distancia, situación que «eleva» sus «niveles de alerta», puesto que «podría indicar» una «posible intercepción» militar.

Israel sostiene que tiene derecho a interceptar este tipo de barcos en virtud de una zona de exclusión impuesta frente a Gaza por razones de seguridad, si bien los activistas han recalcado que no puede actuar en aguas internacionales o en aguas que quedarían bajo jurisdicción palestina.

