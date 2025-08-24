Fontanales despide sus fiestas en honor a San Bartolomé

La Villa de Moya, en Gran Canaria, honra a San Bartolomé con misa, procesión y un día lleno de actividades

Fontanales cerró este 24 de agosto sus fiestas patronales en honor a San Bartolomé. La jornada combinó tradición, fe y convivencia vecinal en un ambiente festivo. La celebración central incluyó una misa solemne y posterior procesión en honor al patrón. El calor no frenó la participación de fieles ni vecinos.

Fontanales cierra sus fiestas rindiendo homenaje a San Bartolomé | Ayuntamiento de la Villa de Moya

El alcalde Raúl Afonso, la corporación municipal y Poli Suárez, consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, encabezaron el recorrido acompañando al santo por las calles del barrio.

El alcalde destacó que las fiestas de Fontanales son una tradición de reencuentros y raíces. Afonso insistió en mantener vivos sus valores entre las nuevas generaciones. Recordó que San Bartolomé es el protector del sector primario, clave para el municipio, y agradeció la oportunidad de rendirle homenaje junto a los vecinos.

Feria de ganado, gastronomía y música para cerrar la fiesta

La mañana arrancó con una feria de ganado. Junto a ella se celebró una muestra de artesanía, folklore y degustación de productos típicos, como quesos, miel, dulces y pan de la Villa de Moya.

El día continuó con una comida popular de papas sancochadas con huevo duro y caballas, un menú que reunió a vecinos y visitantes en un ambiente familiar. El cierre de fiesta llegó con la actuación de Punto Cubano junto a Yeray Rodríguez y los conciertos de Salvapantallas y Aseres.