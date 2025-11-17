Durante dos días en Maspalomas se debatirá sobre los nuevos retos para mejorar el destino poniendo en valor el talento local

Informa: RTVC.

Los trabajadores del sector turístico como eje fundamental del turismo. El Foro Internacional de Turismo Maspalomas Costa Canarias centra esta edición en poner en valor los trabajadores del sector.

Maspalomas acoge durante dos días el Foro Internacional de Turismo.

El motor económico de Canarias depende en gran medida de los trabajadores, una de las premisas de estas jornadas, centrado en los hombres y mujeres que ofrecen sus servicios a todos los turistas.

‘Personas que construyen destino’

Esta edición bajo el lema ‘Gastronomía con alma: personas que construyen el destino’ es protagonizada por los empleados del sector servicios.



Según el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, este encuentro “se ha consolidado como un elemento clave para reflexionar acerca de la evolución del turismo, un sector estratégico para la Isla”.

Morales ha incidido en “abrir a la diversificación el sector turístico grancanario, para ofrecer más posibilidades a las personas que nos visitan”. Además, ha subrayado que la gastronomía es un «sector emergente que se apoya en elementos de la tradición y de la identidad de nuestro pueblo hasta convertirse hoy en vanguardia».

Conectar con nuevas ideas y compartirlas

Durante el lunes y martes, en ExpoMeloneras de San Bartolomé de Tirajana confluirán cocineros destacados de las islas, que ya destacan por haber conseguido estrellas Michelín y soles Repsol.

El alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez, ha indicado que «al hablar de destino turístico, es importante tener un elemento más que positivo a la hora de la elección. Esa es la base sobre la que hemos trabajado este Foro de Turismo y esperamos que nos dé un buen resultado de cara al futuro”.

En este foro se pondrá de manifiesto como la gastronomía es impulsora del sector turístico. Conocer nuevas experiencias nacionales e internacionales y aprender de ellas.

Durante el foro habrá mesas de debate, varios ‘showcooking’, charlas y conferencias. Algunos de los ponentes más destacados serán Pepe Rodríguez, propietario y cabeza del restaurante ‘El Bohío’, en Illescas, y miembro del jurado de las ediciones españolas de ‘MasterChef España’. Otros también, como Pepa Muñoz, propietaria y cocinera del restaurante ‘El Qüenco de Pepa’ y presidenta de la Federación de Cocineros y Reposteros de España, y el romano Matteo Ciarpaglini, profesional de la coctelería y la innovación gastronómica.