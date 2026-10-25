Las autoridades desplegaron alrededor de 70.000 policías y gendarmes para controlar las protestas, un 20% que en la jornada del 17 de octubre

Un total de 142 personas han sido detenidas durante las manifestaciones celebradas este sábado en París para reclamar mejoras del poder adquisitivo y defender los servicios públicos, quedando 126 de ellas bajo custodia policial, según ha informado este domingo la Prefectura de Policía de la capital francesa.

Imagen EuropaPress.

Una portavoz del organismo, Hélène Denéchère, ha confirmado en declaraciones recogidas por BFMTV el saqueo de un establecimiento comercial y daños en un concesionario de automóviles en el marco de las protestas. No obstante, ha destacado que «la rápida actuación de las fuerzas del orden» evitó que los participantes en los disturbios accedieran al segundo local.

Asimismo, ha cifrado en unos 500 los «alborotadores» presentes al final de la marcha parisina, cuya participación se ha situado entre 110.000 y 250.000 personas.

Restricciones establecidas

En el conjunto de Francia, pese a las restricciones establecidas, las movilizaciones reunieron a 410.000 manifestantes, según datos del Interior, una cifra que el sindicato CGT (Confederación General del Trabajo) ha elevado hasta los 800.000. El ministro de Interior, Laurent Núñez, ha destacado que «las marchas transcurrieron sin incidentes», si bien ha advertido de la presencia de grupos radicales que se separaron de las convocatorias autorizadas para protagonizar actos violentos.

Los enfrentamientos se extendieron a ciudades como Marsella, Toulouse, Niza y Tours, además de París.

Núñez ha denunciado que las fuerzas de seguridad tuvieron que hacer frente a un nivel de violencia «extremadamente alto» y ha señalado que dos personas sufrieron heridas graves durante las intervenciones policiales, según el diario ‘Le Monde’.

Jornada de protesta

Por su parte, Denéchère ha reconocido que en la convocatoria anterior se había infravalorado «la afluencia de personas que buscaban pelea, su número y su potencial violencia«.

Por este motivo, de cara a la nueva jornada de protestas de este sábado, las autoridades reforzaron la planificación para «garantizar la seguridad de la manifestación y disuadir y obstaculizar la llegada de alborotadores». En total, las autoridades desplegaron alrededor de 70.000 policías y gendarmes para controlar las protestas, un 20% que en la jornada del 17 de octubre.