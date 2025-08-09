Durante la madrugada llega la Gran Quema de Fuegos Artificiales y el Volcán de Voladores en honor al Santo Patrón

Durante la noche de este sábado, San Lorenzo, en la capital grancanaria, vivirá uno de sus momentos más mágicos, con los fuegos. El Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria ha diseñado un dispositivo especial de tráfico y seguridad.

Como así marca la tradición, la noche del 9 al 10 de Agosto se realiza la gran quema de fuegos de artificio en Honor al Santo Patrón del barrio de San Lorenzo, Las Palmas de Gran Canaria.

Imagen archivo RTVC.

Noche mágica

Este sábado 9 de agosto es la víspera del día grande y desde las 05:00 horas ha tenido lugar el repique de campanas y traca de voladores, en una muestra de fervor popular impulsada por la promesa de los vecinos de El Ebro.

Será a las 21.30 horas cuando el escenario de la Plaza de San Lorenzo acogerá los conciertos del Grupo Muelle Viejo y Barco a Venus, tributo a Mecano, que marcarán la cuenta atrás hacia el momento más esperado de las fiestas.

Ya en la madrugada del domingo 10 de agosto, a la 01:00 horas, tendrá lugar la Gran Quema de Fuegos Artificiales y el Volcán de Voladores en honor al Santo Patrón, una manifestación única de luz, sonido y emoción, declarada Fiesta de Interés Turístico de Canarias.

Sobre la 01:00 de la madrugada el cielo de San Lorenzo estalla con más de 20 minutos de pólvora y un impresionante espectáculo de colores, que tiene su máximo apogeo en el gran volcán de fuegos artificiales.

Este año se quemarán 458 kilos de pólvora a cargo de Pirotecnia El Pilar y Pirotecnia San Miguel.