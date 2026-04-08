Donan dos prendas infantiles de indumentaria tradicional de Palestina al Cabildo de Tenerife

Estas prendas pasarán a integrarse en los fondos del Museo de Artesanía Iberoamericana (MAIT)

El Cabildo de Tenerife recibió este martes la donación de dos prendas infantiles de indumentaria tradicional palestina que pasarán a integrarse en los fondos del Museo de Artesanía Iberoamericana (MAIT).

Donan dos prendas infantiles de indumentaria tradicional palestina al Cabildo de Tenerife/ Imagen cedida por el Cabildo tinerfeño

Estas piezas, donadas por la periodista de origen palestino Miriam Ghuneim, destacan por estar bordadas con la técnica tradicional Tatreez, una forma de bordado palestino reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2021.

Ambas prendas datan de 1968 y corresponden al pueblo de Turmosaya, en Cisjordania.

Técnico con mucha historia

El Tatreez —también conocido como Tatriz o bordado palestino— es una técnica de bordado hecho a mano con profundas raíces culturales, históricas y simbólicas en Palestina. Practicado durante siglos, especialmente por mujeres en zonas rurales, este arte se ha transmitido de generación en generación en el ámbito familiar, formando parte esencial de la vida cotidiana y comunitaria.

Antes de 1948, el bordado constituía principalmente una actividad doméstica: las técnicas se aprendían y compartían entre madres, hijas y abuelas, y en muchos casos representaban también una fuente de ingresos.

Cada diseño, color y motivo bordado sobre el vestido tradicional —conocido como thobe— narraba una historia, reflejando la región de origen, el estado civil o el estatus social de la mujer que lo vestía.

Por otro lado, los bordados conmemoraban acontecimientos importantes como bodas o nacimientos, y a menudo incorporaban significados espirituales o protectores.

Imagen cedida por el Cabildo de Tenerife

Riqueza cultural de otros pueblos

Efraín Medina, consejero de Empleo y Educación, valoró esta incorporación como “una oportunidad para acercar a la ciudadanía la riqueza cultural de otros pueblos a través de la artesanía, fomentando el respeto, el conocimiento y el diálogo intercultural”.

Asimismo, el consejero destacó que “el MAIT continúa consolidándose como un espacio de referencia en la preservación de las tradiciones artesanales, tanto locales como internacionales”.

Esta donación se enmarca dentro de los actos programados con motivo del Día Europeo de la Artesanía, una iniciativa que busca poner en valor el trabajo artesanal, su diversidad y su papel como elemento clave del patrimonio cultural.