El proyecto Museos [y red] en movimiento’ busca el intercambio temporal de bienes y personal entre museos canarios

El Cabildo de Fuerteventura participa en el proyecto ‘Museos [y red] en movimiento’, puesto en marcha por la dirección general de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias. El objetivo es promover el intercambio temporal de bienes patrimoniales y personal técnico entre los museos del archipiélago.

Fuerteventura participa en un proyecto para impulsar el intercambio patrimonial en Canarias / Imagen del Cabildo de Fuerteventura

El periodo de exhibición de las piezas objeto de préstamo se desarrolla del 10 de noviembre al 10 de diciembre de 2025 en el Centro de Arte Juan Ismael y el Museo Arqueológico de Fuerteventura.

Diversas piezas arqueológicas para intercambiar

Rayco León, consejero insular de Cultura y del área de Museos, puso en valor el intercambio como forma de cohesionar el patrimonio cultural en Canarias, al permitir mostrarlo de forma conjunta y también añadió como el intercambio de personal favorece el conocimiento de otras metodologías.

En el área arqueológica, el Museo Arqueológico de Fuerteventura (MAF) recibe la visita profesional del director del Museo Arqueológico de La Gomera, Juan Carlos Hernández, dentro del intercambio de personal técnico entre museos.

Asimismo, el MAF presta a El Museo Canario una lucerna romana hallada en el islote de Lobos, datada en el cambio de era.

Lucerna romana que se prestará al Museo Canario / Imagen cedida por el Cabildo de Fuertventura

Por otro lado, Fuerteventura acoge en su Vitrina Cero un destacado recipiente cerámico prehispánico de Gran Canaria, decorado con motivos geométricos en almagre y perteneciente a la colección histórica de la institución grancanaria.

En el ámbito artístico, el Centro de Arte Juan Ismael participa en un intercambio con el CEMFAC – La Ciudad en el Museo, en la isla de La Palma, referente museístico por sus singulares características expositivas.