El jefe del Estado Mayor anuncia más despliegue militar en la frontera con el Líbano y pide disculpas por fallos en las alertas a la población

El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, Eyal Zamir, ha asegurado que los combates contra el grupo chií Hezbolá constituyen “un frente principal” del conflicto y no un escenario secundario.

Durante una visita al Mando Norte del Ejército anunció además el despliegue de más efectivos en la frontera con Líbano.

Zamir también pidió disculpas por no advertir previamente a la población de un ataque conjunto lanzado por Irán y Hezbolá contra territorio israelí.

Fuerzas de Defensa de Israel afirma que el conflicto en Líbano es un “frente principal” de guerra. Europa Press

700 fallecidos

Según explicó, las fuerzas israelíes lograron frustrar gran parte de la amenaza en cuestión de minutos, aunque admitió que pudo haber fallos en la comunicación de las directrices de defensa a la ciudadanía.

El Ejército israelí informó además de la muerte en un bombardeo de varios miembros vinculados a la Guardia Revolucionaria Islámica y a Hezbolá en el sur del Líbano, entre ellos el comandante Ali Muslim Tabaja.

Las autoridades libanesas cifran en cerca de 700 los fallecidos por los bombardeos israelíes desde el repunte del conflicto, pese al alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024.