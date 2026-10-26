Con el objetivo de mantener el servicio en el Guimerá, la empresa ha habilitado una acometida provisional específica para este inmueble

La empresa municipal de aguas Emmasa ha movilizado siete bombas de achique y dos camiones para retirar el agua acumulada en el Teatro Guimerá. Tras detectar el pasado sábado una fuga de agua en su entorno, según ha informado este lunes el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

Informa: Redacción Informativos RTVC

Emmasa trabaja en la gestión de esta incidencia tras identificar una anomalía a través del sistema de sectorización de la red de abastecimiento, ha indicado el Ayuntamiento de la capital tinerfeña en una nota.

Una vez detectada la incidencia, los equipos técnicos iniciaron las labores para localizar el origen de la fuga. Y, tras recibir un aviso relacionado con las obras que se desarrollan en el teatro, se avanzó en la intervención y se procedió a aislar el tramo afectado de la red como medida para controlar la incidencia y facilitar los trabajos posteriores.

Siete bombas de achique y dos camiones

Desde entonces, Emmasa ha movilizado todos los medios necesarios para resolver la avería en el menor tiempo posible. Todo ello para retirar el agua acumulada, añade el consistorio.

El dispositivo desplegado cuenta con siete bombas de achique y dos camiones. Esta maquinaria trabaja de forma continua en la evacuación del agua y en las actuaciones necesarias para avanzar hacia la normalización de la situación.

Negocios cerrados y afecciones al tranvía

La falta de luz ha impedido abrir a varios negocios del centro de Santa Cruz de Tenerife. Carteles anunciando el cierre se han repetido durante la jornada en distintos establecimientos.

Los comerciantes afectados lamentan las pérdidas ocasionadas por el corte. «Un día perdido sin poder facturar», señala uno de ellos. Otro explica que «los clientes tienen reservas y no sabemos qué hacer», mientras que otro comerciante resume las consecuencias en «primero 0 facturación, segundo la imposibilidad de actuar con las reservas y tercero la comida que se nos echa a perder».

Los semáforos de uno de los cruces también han dejado de funcionar, lo que ha afectado al paso del tranvía.

El corte eléctrico también ha generado preocupación entre los vecinos. Uno de los afectados explica que su mujer está enferma y necesita electricidad para disponer de respiración asistida. «Ahora me han dicho una hora… si no me ponen la luz tengo que ir para el hospital», señala.

Una acometida provisional para mantener el servicio

Desde que se detectó la avería el sábado, Emmasa ha movilizado todos los medios necesarios para resolverla en el menor tiempo posible y retirar el agua acumulada, añade el consistorio.

De forma paralela, y con el objetivo de mantener el servicio en el Teatro Guimerá, la empresa ha habilitado una acometida provisional específica para este inmueble. Esta solución permite atender las necesidades de suministro del teatro mientras continúan los trabajos en la infraestructura afectada.

Los equipos técnicos continúan con las labores necesarias hasta completar las actuaciones previstas y resolver la incidencia lo antes posible. Según el Ayuntamiento, esperan que esta noche todo vuelva a la normalidad.