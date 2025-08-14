El conductor quedó suspendido boca abajo por el cinturón de seguridad. Tras una primera valoración se le liberó y extrajo del coche con la ayuda de un tablero espinal y después de una camilla

Una furgoneta ha volcado este jueves tras salirse tras salirse de la carretera del Parque Nacional de Timanfaya en Lanzarote, en el término municipal de Yaiza, quedando su conductor suspendido boca abajo por el cinturón de seguridad, según han informado el Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote.

El propio personal del parque nacional se encargó de dirigir el tráfico tras el vuelco de una furgoneta en Timanfaya. Hasta el lugar se desplazaron los bomberos del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote, quienes liberaron al conductor y tras una primera valoración lo liberaron y extrajeron del coche con la ayuda de un tablero espinal y después de una camilla.