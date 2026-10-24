Tras perder a su madre y a cuatro de sus cinco hijos en la catástrofe, Gabriela Pérez ha creado una fundación junto a su hija superviviente para ayudar a las familias afectadas

Gabriela Pérez vive en La Guaira, Venezuela, y su historia refleja el dolor que dejó el doble terremoto del 24 de junio. Aquel día perdió a su madre, Gladys, y a cuatro de sus cinco hijos: Gabriel, Antonella y Antonieta, entre los familiares que recuerda en su testimonio.

Tras la tragedia, no descansó hasta recuperar sus cuerpos y reconoce que apenas tuvo tiempo para vivir el duelo, ante la magnitud de las pérdidas sufridas.

Con el paso del tiempo, Gabriela encontró fuerzas para regresar a su comunidad y comenzar una nueva etapa centrada en ayudar a los demás. Junto a su única hija superviviente, ha creado una fundación para recoger y distribuir ayuda entre las personas afectadas.

Gabriela Pérez, la mujer que busca devolver la esperanza a La Guaira tras el terremoto de Venezuela. RTVC

Página web habilitada para enviar ayuda

El hogar de acogida en el que reside temporalmente, hasta conseguir una vivienda, se ha convertido también en un punto de almacenamiento de donaciones. Gabriela destaca especialmente el apoyo recibido desde Canarias y agradece la solidaridad de quienes han colaborado con ella y su hija.

Ahora, ambas trabajan para que las familias de La Guaira puedan reconstruir sus vidas y recuperar la esperanza tras la catástrofe. Las personas que quieran contribuir a esta iniciativa pueden acceder, a través del código QR que aparece en pantalla, a la página web habilitada para enviar ayuda.

La historia de Gabriela se ha convertido en un ejemplo de cómo, incluso después de una pérdida devastadora, la solidaridad puede ayudar a una comunidad a seguir adelante.