El entrenador de la UD Las Palmas espera un «gran ambiente» en el estadio La Rosaleda, donde su equipo se enfrentará el sábado al Málaga

Luis García.

El entrenador de la UD Las Palmas, Luis García, considera «muy importante» el partido que su equipo jugará este sábado en Málaga, entre rivales directos, pero «no definitivo» en la lucha por el ascenso, y espera contar «con la experiencia de los más veteranos y la inconsciencia de los más jóvenes».

El preparador asturiano ha indicado en conferencia de prensa que espera un «gran ambiente» en el estadio La Rosaleda, donde «se respira fútbol», circunstancia que les debe «motivar» en una cita a la que, a su juicio, llegan «en un buen momento» y con «mentalidad competitiva» para hacer «un gran partido» y llevarse los tres puntos.

«Va a ser necesaria la experiencia de los mas veteranos, el equilibrio de los jugadores más responsables y la inconsciencia de los más jóvenes», ha subrayado el técnico ovetense, además de «controlar el partido» y ser fieles al «modelo de juego».

Bajas del rival

García Fernández no ha querido opinar sobre las importantes bajas de su rival, porque solo se centra en su equipo, y también ha restado trascendencia al ‘gol-average‘ particular, después de perder con el Málaga en la primera vuelta (0-1), a finales de agosto de 2025.

«No podemos pensar que un partido va a ser más importante que otro», ha indicado, aunque sí reconoce que cada vez «hay menos margen de error». Además, es consciente de que para conseguir «objetivos importantes» -sigue esquivando citar la palabra ascenso-, un equipo necesita «ser bueno en casa y fuera», y a pesar de las dos últimas derrotas consecutivas como visitantes, han demostrado tener «personalidad» lejos de la isla, donde el calendario les obligará a jugar cinco de las ocho jornadas restantes.