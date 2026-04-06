Consulta el horario del Málaga CF vs UD Las Palmas, las alineaciones y el minuto a minuto en directo del partido de la J35 de LaLiga Hypermotion 25-26. Se puede seguir en directo en rtvc.es

Málaga CF y UD Las Palmas se enfrentan este sábado 11 de abril, a partir de las 17:30 (hora canaria) en el Estadio La Rosaleda. El encuentro corresponde a la jornada 35 de LaLiga Hypermotion.

Málaga CF vs UD Las Palmas | LaLiga Hypermotion 25-26

Estado de forma de ambos equipos

El conjunto amarillo llega al duelo tras ganar por 2-1 en casa al Huesca. El equipo de Luis García se encuentra en puestos de playoff. El equipo está firmando una buena temporada, lo que aún lo consolida como uno de los favoritos al ascenso.

Por su parte, el Málaga se encuentra en puestos de playoff. El equipo que tiene 57 puntos busca poder conseguir el ascenso a Primera División.

Posiciones en la clasificación de Málaga CF y UD Las Palmas

En la clasificación, Las Palmas se encuentra en 4ª posición, con 57 puntos. Por su parte, el Málaga ocupa la quinta posición. El conjunto andaluz se encuentra con 57 puntos, los mismo puntos que Las Palmas.

Últimos enfrentamientos H2H entre Málaga CF y UD Las Palmas

En los últimos cinco enfrentamientos entre el Málaga CF y la UD Las Palmas, Las Palmas ha ganado dos de ellos, otro acabó en empate y el Málaga ganó los otros dos. El equipo canario ha ganado tres de sus últimos cinco partidos y perdido los otros dos. Por su parte, el equipo malagueño llega al encuentro habiendo ganado dos de sus últimos cinco partidos y empatado los tres últimos.

Minuto a minuto en directo de Málaga CF y UD Las Palmas

Estadísticas del partido en vivo entre Málaga CF y UD Las Palmas

Alineaciones de Málaga CF y UD Las Palmas

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