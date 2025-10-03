El Ayuntamiento de La Oliva denuncia incivismo contra la recuperación de jardines y zonas verdes en el municipio

Gasoil derramado sobre árboles y palmeras, nuevos actos vandálicos contra los jardines en Tindaya.

Nuevo acto vandálico contra árboles y palmeras trasplantadas en el municipio de La Oliva, en Fuerteventura. A pesar de la voluntad del Ayuntamiento por recuperar zonas verdes en el municipio, el incivismo contra las plantas en Tindaya frena esta labor. Los operarios de jardines advirtieron que los árboles y palmeras trasplantados al parterre de la calle Lomo Blanco en Tindaya estaban empapados de gasoil.

No es la primera vez que la Concejalía de Jardines se enfrenta al vandalismo, según apunta el Ayuntamiento. Robos y plantas arrancadas son algunos de los daños que han sufrido las zonas verdes del municipio, acciones que imposibilitan la recuperación de espacios dedicados en exclusiva a flores, árboles y otras plantas.

El alcalde de La Oliva, Isaí Blanco, denuncia los hechos y dice que “acciones como esta sfrenan el trabajo y de la concejalía e impiden que se siga el planteamiento pensado para mejorar los jardines del municipio siga adelante. Cuidar de nuestro municipio es un asunto que nos compete a todos los ciudadanos, por ello pedimos que denuncien cualquier acción que atente contra el bienestar de La Oliva».

Colaboración ciudadana

Por su parte, la concejala de Jardines y Zonas Verdes, Verónica Saavedra, ha manifestado que “desde la Concejalía solicitamos colaboración ciudadana a los vecinos y vecinas no solo para que cuiden y respeten los espacios verdes que estamos creando sino también para que denuncien a la Policía Local en caso de presenciar alguna acción sospechosa que pueda atentar en contra del trabajo en estas zonas.”

El Consistorio ya ha levantado un acta policial contra los hechos. Aún así, la Policía Local y los operarios de jardines «continuarán pendientes de nuevas incidencias.» Desde el Ayuntamiento se solicita colaboración ciudadana para frenar estas acciones que van en contra del cuidado del municipio.