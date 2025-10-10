Televisión Canaria estrena este lunes 13 de octubre, a las 22:30 horas, una nueva temporada del exitoso formato presentado por Eloísa González

También estará en el programa la periodista canaria Yaiza Díaz, quien recreará una situación de discriminación hacia un adolescente con cáncer

Este lunes, 13 de octubre, vuelve a Televisión Canaria el programa ‘Gente Maravillosa’, presentado por Eloísa González, y lo hace con una entrega profundamente humana, centrada en el impacto del cáncer en adolescentes. Cada año, más de 1.600 jóvenes en España reciben este diagnóstico, y el programa abordará cómo afrontan el aislamiento, los estigmas y la incomprensión social en una etapa tan delicada de la vida.

El estreno de la nueva temporada contará con una madrina de excepción: Terelu Campos, comunicadora y referente televisiva que ha vivido en primera persona la lucha contra el cáncer. Su testimonio servirá como hilo conductor para visibilizar las dificultades que atraviesan los jóvenes diagnosticados y la importancia del apoyo emocional en su entorno.

La comunicadora Terelu Campos en ‘Gente Maravillosa’

En esta primera entrega, ‘Gente Maravillosa’ recreará mediante una cámara oculta una situación en la que un adolescente en tratamiento oncológico sufre rechazo por parte de otros jóvenes. El objetivo: poner a prueba la empatía y la respuesta ciudadana ante un acto de discriminación injusta.

Un altavoz de esperanza y fortaleza

Además, con motivo del Día Mundial del Cáncer de Mama, que se conmemora el 19 de octubre, el programa contará con la participación de la periodista canaria Yaiza Díaz, diagnosticada en 2024. Tras superar la enfermedad, Díaz se ha convertido en un altavoz de esperanza y fortaleza para muchas mujeres en las Islas.

El espacio contará también con un público virtual de más de 150 personas conectadas desde distintos puntos del Archipiélago, que compartirán emociones y reflexiones en tiempo real.

Con esta nueva temporada, Televisión Canaria reafirma su compromiso con una televisión que emociona, educa y transforma, apostando por contenidos que promueven los valores humanos, la empatía y la conciencia social.

‘Camino de Santiago por la vida’, un documental de Yaiza Díaz

El estreno irá seguido del documental ‘Camino De Santiago por la vida’, en el que Yaiza Díaz recorre los 120 kilómetros del Camino Portugués junto a otras supervivientes de cáncer de mama. Este emotivo trabajo visibiliza la fortaleza de la supervivencia, los lazos especiales que se fortalecen en la convivencia y entre personas que han sufrido la misma enfermedad, además de lanzar un mensaje sobre la importancia de la detección precoz de la enfermedad.

