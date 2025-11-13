España se enfrenta contra Georgia en Tiflis con la oportunidad de sella su clasificación al Mundial 2026 en caso de que ellos ganen y Turquía no

Imagen del partido entre España y Georgia

España afronta este sábado 15 de noviembre, a las 17:00 hora canaria, un partido decisivo en su camino hacia el Mundial de 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. El duelo ante Georgia, en el Estadio Nacional Boris Paitchadze de Tiflis, puede suponer mucho más que tres puntos: la oportunidad de sellar la clasificación y de igualar una marca histórica.

Clasificación

La selección dirigida por Luis de la Fuente llega como líder del Grupo E con 12 puntos, tras firmar un pleno de victorias. Detrás, a tres puntos, se encuentra Turquía, su principal perseguidor.

Una victoria ante Georgia no solo mantendría el paso perfecto de España, sino que también permitiría al conjunto nacional igualar la racha de 29 partidos oficiales sin perder, un registro que se alcanzó durante la etapa dorada de Vicente del Bosque entre 2010 y 2013.

Bajas y oportunidad para Yeremy Pino

No todo son buenas noticias para De la Fuente. España afronta el encuentro con dos ausencias de peso: Nico Williams y Lamine Yamal, los extremos titulares en la pasada Eurocopa 2024, donde fueron decisivos para el título. Su velocidad y desequilibrio por las bandas fueron armas fundamentales en el esquema ofensivo del técnico riojano.

Estas bajas abren la puerta a nuevos protagonistas. Todo apunta a que el grancanario Yeremy Pino será titular por la banda izquierda, una oportunidad de oro para reivindicarse tras varias convocatorias sin demasiado protagonismo. En el otro costado, Ferran Torres ocuparía la banda derecha, mientras que Mikel Oyarzabal se perfila como referencia ofensiva.