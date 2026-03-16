Getafe B vs CD Tenerife B | J28 Segunda Federación 25-26

Getafe B vs CD Tenerife B. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este domingo 22 de marzo. Partido correspondiente a la J28 de la Segunda Federación. Se puede seguir en directo en rtvc.es

Getafe B y CD Tenerife B se enfrentan este domingo 22 de marzo, a partir de las 10:30 (hora canaria) en la Ciudad Deportiva Fernando Santos de la Parra. Partido correspondiente a la jornada 28 de la Segunda Federación.

Getafe B vs CD Tenerife B | J28 Segunda Federación Grupo V

Estado de forma de ambos equipos

El conjunto tinerfeño llega al duelo tras ganar por 3-0 en su visita al RSD Alcalá. El filial tinerfeño se encuentra en puestos de playoff de ascenso, en quinta posición.

Por su parte, el Getafe B se encuentra también en puestos de playoff, con 47 puntos. Es decir, está en cuarta posición.

Posiciones en la clasificación de Getafe B y CD Tenerife B

En la clasificación, el Tenerife B se encuentra en 5ª posición con 44 puntos. En cambio, el Getafe B ocupa la cuarta posición. El conjunto madrileño con 47 puntos se encuentra con 3 puntos más que el equipo blanquiazul.

Últimos enfrentamientos H2H entre Getafe B y CD Tenerife B

El Getafe B y el CD Tenerife B se han enfrentado solamente tres veces y el Getafe B ganó las tres. El equipo canario en sus últimos cinco partidos ha ganado dos de ellos, habiendo empatado otro y perdido los otros dos. Por su parte, el equipo madrileño llega habiendo ganado dos de sus últimos cinco partidos y empatado los otros tres.

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