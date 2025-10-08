‘Gleich’, un largometraje canario sobre amistad y salud mental

Televisión Canaria conmemora el Día Mundial de la Salud Mental con la emisión de dos producciones canarias: ‘Gleich’, de Jennifer Castañeda, y ‘Sin piel’, un corto de Pedro Pérez

A las 22:30 horas, estrena ‘Gleich’, una historia sobre el vínculo entre un niño traumatizado por una pérdida familiar y un anciano con discapacidad intelectual

Este viernes, 10 de octubre, se celebra el Día Mundial de la Salud Mental, una jornada que busca crear conciencia sobre los problemas de salud mental y reducir el estigma. Televisión Canaria conmemora este día con el estreno de dos producciones canarias que abordan temas como el trauma del duelo, la dispacidad y el bullying.

La noche temática comienza a las 22:30 horas, con el estreno de ‘Gleich‘, un largometraje con guion y dirección de la lanzaroteña Jennifer Castañeda, que contó con la participación del canal público. Una historia sobre un vínculo imposible entre un niño traumatizado por una pérdida familiar y un hombre anciano con discapacidad intelectual que logran comunicarse a pesar de no compartir ni siquiera idioma.

El reparto lo protagonizan José Luis de Madariaga (Manuel), Sergio Hernández (Kellen niño), Alex Almeda (Kellen adulto), Nieves Bravo (Olga) y Aïda Ballman (Ebba).

La ópera prima de la cineasta canaria sigue a Kellen, un niño alemán de 8 años, que no ha vuelto a hablar desde la muerte de su madre. Su carácter introvertido y su aislamiento llevan a su padre a tomar la decisión de viajar a El Hierro y visitar a Alaric y Ebba, una pareja de viejos amigos afincados en un pueblo de la isla, y pasar así un verano lejos de la ciudad de Dresde, en un entorno renovado y libre de recuerdos.

Cuando Kellen conoce a Manuel, un anciano del pueblo con una discapacidad intelectual y una edad psíquica de unos 10 años, nace entre ellos una complicidad que logra superar las barreras comunicativas y lingüísticas: una amistad más allá de las palabras, de las edades y de las diferencias socio-culturales.

‘Sin piel’, de Pedro Pérez

A continuación, a las 23:30 horas, la cita continúa con la emisión del cortometraje canario ‘Sin piel’, de Pedro Pérez, que narra la historia de Carlos (Jorge Motos), un joven de 17 años que sufre bullying y se ve sumido en una espiral de miedos y problemas de salud mental.