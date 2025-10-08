ES NOTICIA

Directo
InicioCorporativa

‘Gleich’, un largometraje canario sobre amistad y salud mental

Gabinete de Prensa
Gabinete de Prensa

Televisión Canaria conmemora el Día Mundial de la Salud Mental con la emisión de dos producciones canarias: ‘Gleich’, de Jennifer Castañeda, y ‘Sin piel’, un corto de Pedro Pérez

A las 22:30 horas, estrena ‘Gleich’, una historia sobre el vínculo entre un niño traumatizado por una pérdida familiar y un anciano con discapacidad intelectual

Este viernes, 10 de octubre, se celebra el Día Mundial de la Salud Mental, una jornada que busca crear conciencia sobre los problemas de salud mental y reducir el estigma. Televisión Canaria conmemora este día con el estreno de dos producciones canarias que abordan temas como el trauma del duelo, la dispacidad y el bullying.

La noche temática comienza a las 22:30 horas, con el estreno deGleich‘, un largometraje con guion y dirección de la lanzaroteña Jennifer Castañeda, que contó con la participación del canal público. Una historia sobre un vínculo imposible entre un niño traumatizado por una pérdida familiar y un hombre anciano con discapacidad intelectual que logran comunicarse a pesar de no compartir ni siquiera idioma.

El reparto lo protagonizan José Luis de Madariaga (Manuel), Sergio Hernández (Kellen niño), Alex Almeda (Kellen adulto), Nieves Bravo (Olga) y Aïda Ballman (Ebba).

La ópera prima de la cineasta canaria sigue a Kellen, un niño alemán de 8 años, que no ha vuelto a hablar desde la muerte de su madre. Su carácter introvertido y su aislamiento llevan a su padre a tomar la decisión de viajar a El Hierro y visitar a Alaric y Ebba, una pareja de viejos amigos afincados en un pueblo de la isla, y pasar así un verano lejos de la ciudad de Dresde, en un entorno renovado y libre de recuerdos.

Cuando Kellen conoce a Manuel, un anciano del pueblo con una discapacidad intelectual y una edad psíquica de unos 10 años, nace entre ellos una complicidad que logra superar las barreras comunicativas y lingüísticas: una amistad más allá de las palabras, de las edades y de las diferencias socio-culturales.

‘Sin piel’, de Pedro Pérez

A continuación, a las 23:30 horas, la cita continúa con la emisión del cortometraje canario ‘Sin piel’, de Pedro Pérez, que narra la historia de Carlos (Jorge Motos), un joven de 17 años que sufre bullying y se ve sumido en una espiral de miedos y problemas de salud mental.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

Continúa el mal estado del mar y se suma un aumento de las temperaturas y algo de calima

La visita de la Virgen de Candelaria implicará ajustes en el transporte público de Santa Cruz de Tenerife

La construcción, el sector que concentra el mayor número de muertes por accidentes laborales

Desmantelan un punto de venta de cocaína y hachís en Arona

Canarias exige más competencias en el transporte aéreo y marítimo

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025