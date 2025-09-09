Las autoridades descartan una «acción hostil» o «externa» y apunta a unas llamas causadas por un encendedor o una colilla

La Global Sumud Flotilla ha denunciado un ataque con drones en las últimas horas de este lunes a una de sus principales embarcaciones atracadas en las costas de Túnez. El ataque segun denuncian ue ha causado daños materiales por un fuego, no así personales.

Ciudadanos reciben a la Global Sumud Flotilla a su llegada al puerto Sidi Bou Said Port en Túnez / Europa Press/Hasan Mrad

«La Global Sumud Flotilla confirma que uno de los barcos principales, conocido como el ‘Barco Familiar‘, que transportaba a miembros del Comité Directivo de la CSF, fue atacado por un dron en aguas tunecinas». Lo han señalado en un escueto comunicado difundido en su canal de Telegram en el que ha indicado que la embarcación tiene «bandera portuguesa«.

Daños materiales en la embarcación

El ataque ha causado «daños por fuego en la cubierta principal y en el almacén bajo» la misma. No hay que lamentar víctimas puesto que «los seis pasajeros y tripulantes a bordo se encuentran a salvo», ha agregado.

Varios vídeos difundidos en redes sociales por la Global Sumud Flotilla y algunos de los activistas muestran cómo impacta en la embarcación un artefacto a las 23.45 horas (hora local), que produce las llamas y tras lo que la tripulación hace sonar las alarmas.

Túnez desmiente un ataque con dron

La Global Sumud Flotilla ha anunciado que está investigando el incidente. Además aseguran que estos «actos de agresión destinados a intimidarnos y frustrar nuestra misión no nos disuadirán». «Nuestra misión pacífica de romper el bloqueo de Gaza y solidarizarnos con su pueblo continúa con determinación y resolución», ha defendido.

Por su parte, la Guardia Nacional de Túnez ha desmentido que se trata de un ataque con dron, en lo que ha considerado como una «noticia completamente infundada».

El organismo perteneciente al Ministerio del Interior tunecino a apuntado en su cuenta de la red social Facebook a que las llamas se originaron, en cambio, «en uno de los chalecos salvavidas del barco, a causa de un encendedor o una colilla».

«No se encontraron indicios de ningún acto hostil ni ataque externo», ha agregado, asegurando que son conclusiones sacadas tras realizar las primeras investigaciones. En este sentido, ha reafirmado «su compromiso proporcionar información veraz» y ha instado a los ciudadanos a «informarse a través de fuentes oficiales y evitar rumores».

La flotilla reanudará su viaje el miércoles

Se espera que las embarcaciones de la flotilla partan este miércoles desde el puerto de Sidi Bou Said próximo a la capital tunecina rumbo al enclave palestino con unos 300 voluntarios de hasta 44 países, entre los que se encuentran la activista sueca Greta Thunberg y la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau.