La nueva campaña institucional fomenta el consumo de productos de kilómetro cero a través de los mercados municipales del archipiélago

La campaña «Somos lo que comemos», creada por el Gobierno de Canarias, busca potenciar la economía circular y combatir la inflación mediante el consumo de cercanía. Los clientes encuentran así productos frescos, de alta calidad y con precios mucho más competitivos.

Informa: Redacción Informativos RTVC

El Mercado Central de Las Palmas de Gran Canaria registra datos de asistencia excelentes. Hasta 6.000 personas visitan estas instalaciones en una sola jornada de sábado. La reciente remodelación del espacio físico atrae a un perfil de cliente muy variado.

Los consumidores valoran positivamente la amplia variedad de artículos disponibles en los puestos. Muchos ciudadanos prefieren comprar aquí por el trato cercano y la confianza personal. El ahorro económico supone un factor determinante frente a las grandes superficies comerciales.

La gerencia del Mercado Central confirma una tendencia al alza en la actividad comercial. Carmen González destaca que las ventas crecen actualmente en torno a un 65 %. Este incremento de clientes genera nuevos puestos de trabajo estables en el sector.

Calidad y cercanía contra la inflación

La campaña «Somos lo que comemos» refuerza la identidad de los productos canarios. El Ejecutivo autonómico utiliza los mercados tradicionales como eje principal de esta promoción. Esta estrategia facilita el acceso directo del productor al consumidor final.

El consumo de kilómetro cero reduce notablemente los costes de transporte y logística. Los usuarios destacan que estos alimentos mantienen un sabor distinto y superior. La frescura del producto local garantiza una alimentación más saludable para las familias.

Los compradores prefieren invertir en calidad aunque el precio sea algo superior. Sin embargo, el producto de la tierra resulta más factible durante esta época. La iniciativa asegura la rentabilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas canarias.