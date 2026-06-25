Gobierno de Venezuela crea un fondo de 200 millones de dólares para atender la emergencia

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este jueves la creación de un fondo de 200 millones de dólares para la reconstrucción de su país, golpeado el miércoles por dos potentes terremotos que han causado al menos 164 muertos, 971 heridos y cuantiosos daños materiales.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este jueves la creación de un fondo de 200 millones de dólares para la reconstrucción de su país, golpeado el miércoles por dos potentes terremotos que han causado al menos 164 muertos, 971 heridos y cuantiosos daños materiales.

Una persona herida recibe tratamiento en el hospital Pérez Carreño tras los terremotos que sacudieron el país, en Caracas, Venezuela, el 25 de junio de 2026. REUTERS/Gaby Oraa

«Quisiera anunciar la creación de un fondo inicial de 200 millones de dólares con recursos que tenemos en el Fondo Monetario Internacional, que nos permita reconstruir infraestructura, hospitales, que nos permita la construcción de viviendas para quienes perdieron sus casas» , anunció la funcionaria en un contacto telefónico con el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).