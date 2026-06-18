La ministra Sira Rego anuncia que convocará en breve al Ejecutivo autonómico para valorar el cese de la contingencia migratoria tras la mejora de los centros

El Ministerio de Juventud e Infancia sopesa desactivar «la contingencia migratoria» en Canarias porque la situación de los centros de acogida ha mejorado significativamente. La ministra Sira Rego anunció esta medida este jueves durante una entrevista en la Radio Canaria para aliviar la presión asistencial.

Una voluntaria de Cruz Roja asiste a un menor llegado en una patera a Lanzarote, en una imagen de archivo. EFE/Adriel Perdomo

Esta decisión afectará directamente a los traslados de los menores migrantes no acompañados hacia otras comunidades autónomas del territorio nacional.

El Ejecutivo central observa una descongestión importante en las infraestructuras de las islas tras un año de intensos esfuerzos. Por lo tanto, el área dirigida por Sira Rego planea analizar junto al Gobierno canario el momento más oportuno para cerrar esta etapa.

Balance de la Ley de Extranjería

La ministra de Juventud e Infancia visita estos días la isla de Lanzarote para analizar la situación migratoria actual. En este lugar, Rego realiza un balance sobre la aplicación de la reforma de la Ley de Extranjería en todo el país.

Por consiguiente, esta normativa obliga a todas las comunidades autónomas a compartir de manera solidaria el esfuerzo de acogida con las regiones receptoras. Las islas sufren de forma constante el grueso de las llegadas de pateras y cayucos a las costas atlánticas.

Mecanismos de la contingencia migratoria

El Estado mantiene formalmente a Canarias, Ceuta y Melilla bajo el paraguas de la contingencia migratoria desde agosto del año 2025. Este mecanismo legal faculta al Gobierno central para activar derivaciones ágiles de menores hacia recursos estables de otras autonomías españolas.

De este modo, el protocolo asiste tanto a los jóvenes tutelados en los centros como a los nuevos migrantes que rescatan del mar. El Ejecutivo central prorroga estas medidas extraordinarias para evitar el colapso de los servicios sociales de los territorios fronterizos.

Límites de ocupación para el cambio

La administración central desactivará esta norma cuando el número de menores acogidos descienda de forma definitiva por debajo del listón de referencia fijado. Este indicador clave equivale exactamente al triple de la capacidad ordinaria de acogida que posee cada territorio.