Golpe al narcotráfico en un conocido barrio de La Laguna

La Policía Nacional desmantela un punto de venta de cocaína y hachís que operaba de forma activa en La Verdellada

Golpe al narcotráfico en San Cristóbal de La Laguna, en Tenerife. Agentes de la Policía Nacional desmantelaron un grupo dedicado a la venta de cocaína y hachís. El grupo criminal operaba en el barrio de La Verdellada. La investigación comenzó tras detectar un punto activo de venta de estupefacientes. Un individuo distribuía diversas cantidades de droga a los consumidores finales de la zona.

Material incautado durante la operación antidroga | Policía Nacional

El principal sospechoso utilizaba los aledaños de su propio domicilio para la actividad ilícita. Compradores de diverso perfil acudían al inmueble para adquirir las sustancias. El investigado contaba con la ayuda de un colaborador para atender la demanda. Ambos realizaban transacciones de estupefacientes de manera simultánea en la vía pública.

Vigilancia y entrada en la vivienda

La operación policial culminó con la entrada en el domicilio del investigado. Los agentes detuvieron al sospechoso principal y a su cómplice durante el registro. El equipo contó con el apoyo de Guías Caninos de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife. Los perros detectaron la droga oculta en diferentes estancias de la vivienda.

Los efectivos policiales incautaron 124 gramos de cocaína y 969 gramos de hachís. La intervención también permitió localizar armas blancas peligrosas en el inmueble. Los agentes confiscaron un puñal y un hacha propiedad de los detenidos.

La autoridad judicial competente ya dispone de los dos arrestados. La policía imputa a ambos hombres un delito de tráfico de drogas.