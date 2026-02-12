Golpe al ‘petaqueo’ en la provincia de Las Palmas

La Guardia Civil detiene a 11 personas y confisca más de 7.500 litros de gasolina destinados al suministro logístico de narcolanchas en el archipiélago

La Comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas ha intensificado sus esfuerzos contra los ilícitos relacionados con el contrabando y el narcotráfico, logrando arrestar a 11 individuos por la tenencia y transporte no autorizado de sustancias inflamables. Los investigadores detectaron en el último mes y medio un repunte del denominado ‘petaqueo‘, una modalidad delictiva que consiste en el suministro de garrafas de gasolina (petacas) a embarcaciones de alta velocidad. Esta operativa criminal funciona como el soporte logístico esencial para el tráfico de drogas entre Sudamérica, África y la península Ibérica.

Golpe al ‘petaqueo’ en las costas de la provincia de Las Palmas | Guardia Civil

Los agentes han desarrollado tres operaciones distintas que permitieron la aprehensión de más de 7.500 litros de combustible, interrumpiendo así importantes rutas de transporte de estupefacientes en aguas cercanas a Canarias. La Guardia Civil vincula directamente estos depósitos ilegales con las embarcaciones rápidas que operan habitualmente en el Estrecho y el noroeste peninsular. El instituto armado subraya que estas actividades, amparadas en el artículo 568 del Código Penal, suponen un grave riesgo para la seguridad colectiva y el medio ambiente debido al almacenamiento de material altamente inflamable sin medidas de seguridad.

Intervenciones clave en los muelles de Gran Canaria y Lanzarote

La ofensiva policial comenzó el pasado 28 de diciembre en el Puerto de Mogán, Gran Canaria. El Equipo de Policía Judicial de Vecindario realizó una inspección técnica a un pesquero donde halló 110 garrafas que sumaban 3.000 litros de combustible. Durante la intervención, los agentes detuvieron a cuatro varones y precintaron la embarcación por su implicación en el depósito y distribución ilegal de material inflamable.

Paralelamente, la Guardia Civil frustró otra operativa en la costa de Punta Mujeres, Lanzarote, durante la madrugada del 24 de diciembre de 2025. Las patrullas detectaron una lancha acercándose a gran velocidad mientras varias personas cargaban bultos en el muelle. Los efectivos policiales incautaron 64 garrafas con 1.250 litros de gasolina y detuvieron a un hombre, vinculando directamente este despliegue con un intento de tráfico de drogas que los agentes lograron abortar en el acto.

Cerco al suministro ilegal en el sur de Fuerteventura

La actuación más compleja tuvo lugar el 22 de diciembre de 2025 en la zona de Playa de la Señora, cerca de Morro Jable. Tras una vigilancia sigilosa, los agentes sorprendieron a dos personas intentando suministrar combustible a una embarcación que acababa de tocar tierra. Aunque uno de los sospechosos huyó inicialmente por mar, la Guardia Civil mantuvo el rastro del barco hasta el muelle de Morro Jable, donde detuvo finalmente a seis varones, incluyendo a los tripulantes, al patrón y a un vigilante.

En esta operación en Fuerteventura, los agentes aprehendieron 157 garrafas con 3.200 litros de combustible e intervinieron dos embarcaciones catalogadas como género prohibido. Con estos resultados, la Guardia Civil confirma que las organizaciones criminales están modificando sus estrategias de transporte, utilizando las islas como punto de abastecimiento. Los investigadores recalcan que estas prácticas no solo constituyen un delito, sino que ponen en peligro a los propios infractores y a los ciudadanos debido a la volatilidad de las sustancias manejadas.