Gomis: «Mi objetivo es ayudar siempre al equipo»

Para Gomis adaptarse al estilo de juego del Tenerife «está siendo un proceso positivo, aunque requiere ajustes respecto al fútbol al que estaba acostumbrado en Alemania»

El delantero blanquiazul, Christian Gomis ha hecho este viernes en rueda de prensa un repaso a su adaptación al equipo, su relación con los compañeros de ataque y el momento que atraviesa el conjunto de Álvaro Cervera.

Jugador del CD Tenerife, Christian Gomis. Archivo RTVC.

Pese a que los últimos resultados no han sido los esperados, el atacante se mostró tranquilo y convencido de que el equipo está progresando. «Yo pienso que sí que vamos mejorando, la verdad, semana a semana, a pesar de los resultados«, afirmó. Gomis reconoció que los tropiezos pueden generar dudas, pero insistió en que el trabajo diario está dando sus frutos: «Estamos progresando cada semana, estamos haciendo las cosas cada vez mejor».

Estilo de juego

El futbolista, también detalló que adaptarse al estilo de juego del Tenerife «está siendo un proceso positivo, aunque requiere ajustes respecto al fútbol al que estaba acostumbrado en Alemania».

«Vengo de un juego que es más directo, que es mucho más rápido. Aquí es un juego donde tengo que encontrar más los espacios y, bueno, me estoy adaptando», señaló. El delantero agradeció las oportunidades que está recibiendo: «Estoy muy contento porque cada vez estoy teniendo más oportunidades de jugar, de poder ayudar al equipo».

Sobre las instrucciones de Álvaro Cervera, Gomis explicó que el entrenador le pide aprovechar su velocidad para atacar los espacios y colaborar en la presión. «Lo primero que me pide el míster es atacar la profundidad con la velocidad que tengo», detalló. A continuación, añadió: «Me pide ayudar defensivamente con la presión alta, porque soy un jugador capaz de repetir los esfuerzos».

El atacante también quiere mejorar su participación en la elaboración del juego. «Personalmente, me gustaría intentar ayudar aún más en la construcción del juego al equipo para dar un poco más de soluciones», apuntó.