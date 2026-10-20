Según refiere la propia página web de Google Cloud, un fallo o incidente eléctrico ha provocado un corte de energía específico en la zona ‘Europe-west2’, cercana a Londres, a partir de las 6.08 horas GMT (8.08 hora local en España)

Google Cloud experimenta fallos que provocan problemas en varias empresas europeas. Imagen de recurso Reuters

Los servicios de Google Cloud experimentan desde primera hora de este martes varios incidentes en Europa, lo que ha provocado un aumento en los errores y los fallos de red que han provocado problemas en varias empresas europeas, entre ellas bancos británicos como Revolut o HSBC.

Según refiere la propia página web de Google Cloud, un fallo o incidente eléctrico ha provocado un corte de energía específico en la zona ‘Europe-west2’, cercana a Londres, a partir de las 6.08 horas GMT (8.08 hora local en España).

Google Cloud asegura que ese problema eléctrico ya se ha resuleto y que los ingenieros están recuperando la infraestructura de forma gradual, aunque no detallan a qué hora puede volver el servicio en las empresas afectadas.

Según el portal DownDetector, bancos como HSBC, Revolut o Lloyds Bank han reportado incidencias en sus servicios, lo mismo que le ha ocurrido a la empresa de servicio postal del Reino Unido, el Royal Mail.

Revolut y Google Europa mantienen una alianza estratégica mediante la cual Revolut utiliza la infraestructura de Google en la nube para el funcionamiento de sus servicios.

Como consecuencia de ello, los clientes del banco en línea Revolut sufren este martes una interrupción que afecta a varios de sus servicios, entre ellos los pagos con tarjetas, ha informado esta plataforma bancaria en línea.