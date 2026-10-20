Revolut sufre una incidencia que afecta a varios de sus servicios

La entidad financiera Revolut asegura que el dinero y los datos de sus clientes están seguros mientras trabaja para restablecer la normalidad

Una de las tarjetas comercializadas por la entidad bancaria digital Revolut. Imagen @Revolut



El banco digital Revolut está experimentando una interrupción del servicio que afecta a varias de sus prestaciones, según ha informado la propia entidad bancaria, que asegura que tanto el dinero como los datos de sus clientes están seguros.

La compañía ha explicado que detectó el problema durante la mañana y que, desde entonces, sus equipos trabajan para resolver la incidencia y recuperar el funcionamiento habitual de los servicios afectados.

«Podemos confirmar que todo el dinero y los datos de nuestros clientes están seguros», ha señalado Revolut en un comunicado a través de sus redes sociales en el que también ha pedido disculpas a los usuarios afectados por las molestias ocasionadas.

Por el momento, la entidad no ha detallado el alcance de la interrupción ni ha precisado qué servicios se han visto afectados. Tampoco ha comunicado un plazo concreto para la resolución definitiva del problema.

La incidencia se produce en un contexto en el que Revolut, una de las principales plataformas de banca digital, ofrece a sus usuarios servicios financieros a través de su aplicación móvil.