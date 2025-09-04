La corporación insular invertirá cerca de cuatro millones de euros en terrenos anexos para reforzar la prevención y lucha contra los incendios forestales

El Cabildo de Gran Canaria comprará una parcela de 13.798 metros cuadrados junto al Cecopin, en Tafira, por un importe cercano a cuatro millones de euros. El terreno, que albergó el Colegio Montessori en el antiguo centro de Las Adoratrices, se suma a las actuales instalaciones para mejorar la capacidad operativa del centro.

Declaraciones: Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria

La operación permitirá facilitar los accesos directos al Cecopin, ampliar áreas para patrullas y equipos y centralizar el control y distribución de los servicios. El proyecto incluirá una sala de formación y espacios de comunicación en emergencias, además de zonas destinadas a agentes de Medio Ambiente y brigadas de investigación de incendios.

«Una oportunidad clave»

El presidente insular, Antonio Morales, señaló que buscaban desde hace tiempo negociar con los propietarios de terrenos colindantes. Calificó la compra como una “oportunidad clave y fundamental” para la modernización y mejora del Cecopin, descartando la construcción de un helipuerto en la zona.

Morales destacó que el objetivo es contar con un gran centro operativo dotado de las mejores técnicas, medios humanos y materiales. Reiteró la convicción del Cabildo de reforzar los recursos frente al reto del cambio climático y las emergencias que puedan derivarse de él.

Prevención durante todo el año

El presidente recordó que, desde 2019, el Cabildo desarrolla tareas preventivas durante todo el año para minimizar el riesgo de incendios forestales en la isla. Con esta adquisición, aseguró, Gran Canaria contará con un servicio mejor preparado y con más capacidad de respuesta frente a emergencias medioambientales.