Gran Canaria acogerá la celebración de la 52 Asamblea General de la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio (AICO) del 5 al 7de octubre.

Gran Canaria acoge en octubre la reunión de cámaras de comercio de 23 países iberoamericanos. En la imagen, Manuel Domínguez, vicepresidente del Gobierno canario

El evento servirá para fortalecer el diálogo empresarial, promover nuevas alianzas y fomentar el crecimiento económico. Para Canarias una oportunidad para dar a conocer su liderazgo como centro neurálgico tricontinental, y una de sus grandes herramientas, el REF.

«Es el gran desconocido de nuestra tierra, sin embargo es nuestra gran ventaja competitiva.Por eso insisto en la importancia de la creación del comisionado del Ref, la importancia de la celebración de eventos tales como este y el papel de las cámaras de comercio», ha dicho Manuel Domínguez, vicepresidente del Gobierno canario.

«El mejor pasaporte para el comercio internacional, es decir, y es verdad, todo el comercio internacional se canaliza en gran parte a través de la importancia que tenemos las cámaras de comercio. Por eso esta red es tan tan importante en mantenerla viva», ha agregado el presidente de la Cámara de Comercio de Gran Canaria, Luis Padrón.