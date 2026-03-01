El mundo del Carnaval ha llorado un año más la muerte de la sardina, a la que han acompañado hasta la playa de Las Canteras

Las Palmas de Gran Canaria ha cerrado este domingo, su carnaval 2026,con los actos que han girado en torno al ‘Entierro de la Sardina’. Un programa que ha comenzado con la tradicional cabalgata, donde han predominado las viudas vestidas de negro.

Informa. RTVC.

El recorrido ha comenzado en el Club Natación Metropole hasta la Calle Gran Canaria o lo que se conoce como el paseo de Las Canteras.

Así es que el mundo del Carnaval ha llorado un año más la muerte de la sardina, a la que han acompañado hasta la playa de Las Canteras, punto en el que se ha quemado dando por finalizada esta edición.