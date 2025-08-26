Gran Canaria envía dos técnicos a los incendios de Castilla y León

Los técnicos del Cabildo de Gran Canaria se han desplazado a petición de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Gobierno de España para ayudar en los incendios de Castilla y León

El Cabildo de Gran Canaria ha enviado este domingo a dos técnicos especialistas en intervención de su unidad de fuegos forestales a Castilla y León. Colaborarán en la gestión de los incendios que están afectando a la región.

Efectivos de la UME trabajan en el incendio de Jarilla (Cáceres) que ha entrado en Castilla y León. Imagen EFE

La intervención, que forma parte del programa europeo FAST (Forest Fire Assessment and Advisory Team) del Mecanismo Europeo de Protección Civil, se ha activado a petición de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Gobierno de España, que ha solicitado asistencia específica para evaluar la situación y coordinar las operaciones de respuesta.

Perfil técnico

Ambos profesionales, que pertenecen a la Unidad Operativa de Fuegos Forestales del Cabildo, cuentan con experiencia en labores tanto terrestres como aéreas. Se trata de un perfil analista y otro helitransportado en escenarios de incendios forestales. Se integrarán en el equipo FAST para apoyar las operaciones de evaluación y coordinación.

La misión, que se prevé que se prolongue durante varios días, se centrará en analizar la situación sobre el terreno, apoyar en las labores de emergencia y colaborar en la coordinación de los recursos adicionales que el mecanismo europeo pueda movilizar. Los profesionales viajan con todo el equipamiento técnico y de protección individual necesario.

Compromiso con la cooperación interterritorial

El consejero de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria, Raúl García Brink, ha subrayado el compromiso del equipo con este tipo de intervenciones. «Desde Gran Canaria no dudamos en aportar nuestra experiencia y nuestros mejores profesionales cuando se nos necesita y se puede disponer».

García Brink ha señalado que el equipo está «altamente cualificado y cuenta con una reconocida trayectoria». «Queremos ser de ayuda a las autoridades y al pueblo de Castilla y León a través de nuestra participación en este mecanismo de solidaridad europea», agregó.

Asimismo, el Cabildo recalca que esta actuación forma parte de su compromiso «con la cooperación interterritorial y la solidaridad». De ahí que haya puesto «sus recursos de emergencia» a disposición de otros territorios cuando se precisa su ayuda, «tal y como se recoge en los protocolos de colaboración establecidos».