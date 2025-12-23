La aerolínea de bandera italiana inicia vuelos chárter semanales desde Roma-Fiumicino durante la temporada de invierno a Gran Canaria
Gran Canaria recibió el pasado viernes, 19 de diciembre, el primer vuelo chárter de ITA Airways en la ruta directa desde Roma-Fiumicino, incorporando una nueva conexión aérea con el mercado italiano para la temporada de invierno.
Además, la operativa contará con una frecuencia semanal los viernes, entre diciembre de 2025 y marzo de 2026, con una extensión puntual a comienzos de abril. Los vuelos se realizan con aeronaves Airbus A320neo, ampliando las opciones de acceso directo a la isla desde Italia.
Con el fin de mejorar, desde Turismo de Gran Canaria se destaca la relevancia estratégica de esta conexión, que refuerza la conectividad con Italia y supone la presencia en la isla de ITA Airways, aerolínea de bandera del país.
Estrategia de Turismo
Por lo tanto, con base en el aeropuerto de Roma-Fiumicino, uno de los principales hubs del sur de Europa, la compañía contribuye a diversificar los accesos y a fortalecer el posicionamiento internacional del destino.
Finalmente, esta nueva ruta se suma a las conexiones ya existentes entre Italia y Gran Canaria y se enmarca en la estrategia de Turismo de Gran Canaria para mantener y mejorar la conectividad aérea como pilar clave de la competitividad del destino.