La aerolínea de bandera italiana inicia vuelos chárter semanales desde Roma-Fiumicino durante la temporada de invierno a Gran Canaria

Gran Canaria estrena conexión directa con Roma-Fiumicino operada por ITA Airways. Cabildo de Gran Canaria

Gran Canaria recibió el pasado viernes, 19 de diciembre, el primer vuelo chárter de ITA Airways en la ruta directa desde Roma-Fiumicino, incorporando una nueva conexión aérea con el mercado italiano para la temporada de invierno.

Además, la operativa contará con una frecuencia semanal los viernes, entre diciembre de 2025 y marzo de 2026, con una extensión puntual a comienzos de abril. Los vuelos se realizan con aeronaves Airbus A320neo, ampliando las opciones de acceso directo a la isla desde Italia.

Con el fin de mejorar, desde Turismo de Gran Canaria se destaca la relevancia estratégica de esta conexión, que refuerza la conectividad con Italia y supone la presencia en la isla de ITA Airways, aerolínea de bandera del país.

Estrategia de Turismo

Por lo tanto, con base en el aeropuerto de Roma-Fiumicino, uno de los principales hubs del sur de Europa, la compañía contribuye a diversificar los accesos y a fortalecer el posicionamiento internacional del destino.

Finalmente, esta nueva ruta se suma a las conexiones ya existentes entre Italia y Gran Canaria y se enmarca en la estrategia de Turismo de Gran Canaria para mantener y mejorar la conectividad aérea como pilar clave de la competitividad del destino.