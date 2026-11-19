El programa formativo continuará en diciembre con Paul García de Oteyza, quien impartirá un taller sensorial dedicado al universo de las ﬁbras y las texturas

El programa formativo 2026/2027 impulsado por la Asociación Creadores de Moda de España (ACME) y el Cabildo de Gran Canaria, a través de Gran Canaria Moda Cálida, continúa desarrollando nuevas actividades para seguir reforzando los vínculos entre el ámbito académico y la industria de la moda. Una iniciativa que ambas entidades impulsan conjuntamente desde 2018 y que tiene como objetivo fortalecer la calidad formativa y el talento local para proyectarlo hacia un entorno profesional competitivo.

Imagen cedida Cabildo de Gran Canaria.

Dirigido al profesorado y alumnado de la Escuela de Arte y Superior de Diseño Gran Canaria y del IES La Minilla, centros canarios de referencia, el programa combina encuentros, talleres y sesiones especializadas en distintas disciplinas del diseño y la confección. Una propuesta que apuesta por la actualización de conocimientos técnicos, la transmisión de los oﬁcios y la incorporación de nuevas perspectivas creativas y profesionales a los programas educativos.

Nuevas sesiones

Las nuevas sesiones arrancaron el lunes con un encuentro impartido por Ulises Mérida, en el que estudiantes de ambos centros pudieron conocer de primera mano su trayectoria y el recorrido de su ﬁrma, además de profundizar en el proceso creativo y en las particularidades del diseño de vestuario escénico. Al día siguiente, el diseñador trasladó estos conocimientos a un taller dirigido al profesorado del IES La Minilla, en el que de manera más exhaustiva se analizó el ﬁgurinismo como disciplina que conecta creatividad, narrativa y funcionalidad técnica al servicio de la escena.

El programa continuará en diciembre con Paul García de Oteyza, quien impartirá un taller sensorial dedicado al universo de las ﬁbras y las texturas. Una sesión que permitirá explorar las propiedades físicas y emocionales de los tejidos, así como profundizar en nuevos formatos de presentación de moda. Por su parte, Xavi García y Franx de Cristal, fundadores de Acromatyx, en febrero de 2027, abordarán la identidad como eje del proceso creativo. A través de su particular visión de la moda contemporánea, reﬂexionarán sobre el cuerpo, la individualidad y la libertad expresiva, planteando nuevas formas de entender la creación al margen de las categorías tradicionales.

Gran Canaria Moda Cálida

Con esta iniciativa, Gran Canaria Moda Cálida y ACME refuerzan su colaboración para acercar el conocimiento de diseñadores de referencia a las nuevas generaciones, poniendo en valor los oﬁcios de la moda, la innovación, la sostenibilidad y la excelencia técnica como pilares del futuro del sector.