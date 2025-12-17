Gran Canaria da voz a los migrantes por su Día Internacional.

Ciudadanos y ciudadanas de diferentes países ofrecen su testimonio de convivencia en Canarias en las jornadas por el Día Internacional del Migrante de Gran Canaria

Informa: RTVC.

Gran Canaria desarrolla durante esta semana diferentes actos por el Día Internacional del Migrante. El Cabildo ha dado la posibilidad de que ciudadanos y ciudadanas de distinta nacionalidad han contado como es la experiencia de vivir fuera de sus lugares de origen.

La convivencia con la isla de acogida y sobre los motivos que les llevaron a salir de sus países y dejar a sus familias. Emprender un nuevo hogar, ha sido la misión de estas personas, y en sus testimonios también han puesto en valor como ha sido la acogida de los grancanarios.

Para conmemorar este Día, Gran Canaria ha acogido también la presentación del documental ‘El Sáhara. Visiones desde Canarias’ y del libro del mismo título, de Isidoro Sánchez García.

El conflicto en el Sáhara Occidental ha sido uno de los actos principales que ha contado con los que vivieron en primera persona la historia de este territorio africano. El exeurodiputado Isidoro Sánchez García, ha ofrecido una ponencia exponiendo esta parte del pasado del pueblo saharaui.

La población extranjera en Canarias

El número de personas nacidas en otros países asciende a 500.000 personas en Canarias, y representan algo más del 22% de la población. Esta población proviene de 157 países diferentes. Los países que encabezan esta lista son Italia, Reino Unido, Alemania, Venezuela, Marruecos, Colombia y Cuba.