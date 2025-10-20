Cerrado al público desde 1975, el Puerto de la Cruz celebra la reapertura del Gran Hotel Taoro, uno de sus espacios más icónicos

Vídeo RTVC

El Gran Hotel Taoro de Puerto de la Cruz, icónico enclave turístico de la isla de Tenerife, reabre sus puertas al público tras someterse durante años a un largo proceso de rehabilitación. Cincuenta años después de que se produjese su cierre, en el año 1975, el edificio portuense se renueva para volver a convertirse en una referencia turística en Canarias.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila; el vicepresidente, Lope Afonso; y el alcalde de Puerto de la Cruz, Leopoldo Afonso, han acudido a visitar las nuevas instalaciones. La presidenta insular afirma que la reapertura del Gran Hotel Taoro «supone un antes y un después para el norte de Tenerife y el Puerto de la Cruz». Dávila destaca que «con 135 años de historia desde que abriera sus puertas, el Gran Hotel Taoro supuso el primer gran hotel importante y convirtió al Puerto de la Cruz en el primer destino turístico de toda España».

Rosa Dávila señala que la reapertura de este espacio, cincuenta años después de su cierre, supone «un símbolo de la excelencia, puesto que recuperamos la historia y lo hacemos recuperando tanto la identidad del propio edificio, como incorporando elementos funcionales de primer nivel del siglo XXI».

El emblemático Gran Hotel Taoro reabre sus puertas tras años de remodelaciones. Fotografía: Europa Press

La colaboración público-privada, clave en la rehabilitación

Este proyecto de remodelación surge de una colaboración público-privada entre el Cabildo de Tenerife, el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz y la empresa Tropical Turística Canaria. La presidenta Rosa Dávila ha resaltado que «la colaboración público-privada es uno de los elementos de mayor valor, con una inversión muy importante de 35 millones de euros». Dávila señala que «con esta colaboración extraordinaria entre lo público y lo privado, se produce una sinergia indispensable para impulsar la economía en el Puerto de la Cruz y en la Isla».

Con la reapertura del Gran Hotel Taoro, Rosa Dávila anuncia que este espacio «va a emplear directamente a más de 150 personas, fundamentalmente locales, de sitios como Puerto de la Cruz, Los Realejos o La Orotava». La presidenta insular destaca que el Puerto de la Cruz «poco a poco va recuperando lo que fue en su momento, a ese turista que busca la excelencia y no va solo tras el Sol y la playa, sino que busca otros elementos culturales, gastronómicos o de identidad que presiden esta obra que hoy se pone en marcha».