ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias

Grave un joven de 19 años que cayó de una tercera planta en un hotel de Fuerteventura

RTVC / EFE
RTVC / EFE

Tras ser estabilizado, el joven fue evacuado a Hospital General de Fuerteventura, donde ingresó en estado crítico

Imagen archivo RTVC.

El Servicio de Urgencia Canario (SUC) asistió en la madrugada del domingo a un joven de 19 años que resultó gravemente herido tras precipitarse desde la tercera planta de un complejo hotelero en el municipio majorero de Pájara, ha informado el 112.

Policía Local y Guardia Civil

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) del Gobierno de Canarias recibió una alerta a las 1:57 horas. En ella se informaba que una persona se había precipitado. Por el momento se desconocen las causas. El suceso se produjo desde una tercera planta de un establecimiento hotelero. Por tanto, requirió asistencia sanitaria.

El 112 envió al lugar de los hechos una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico. Así como efectivos de la Policía Local y la Guardia Civil.

El personal del SUC valoró y asistió al herido quien, en el momento inicial de la asistencia, presentaba politraumatismos de carácter grave.

Efectivos policiales

Tras ser estabilizado, el joven fue evacuado a Hospital General de Fuerteventura, donde ingresó en estado crítico.

Los efectivos policiales instruyeron las diligencias correspondientes.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

Noruega denuncia las «desapariciones» y «ejecuciones ilegales» de opositores en Venezuela

Más de 50.000 personas disfrutan de la noche de los fuegos de Melenara

Carmen Delia Cardona Armas da la bienvenida oficial a las Fiestas de San Nicolás de Tolentino 2025 de La Aldea

El Hierro se posiciona como la isla de las energías renovables según el ISTAC

El sector agrario denuncia la importación masiva de papa extranjera

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025