El Servicio de Urgencia Canario (SUC) asistió en la madrugada del domingo a un joven de 19 años que resultó gravemente herido tras precipitarse desde la tercera planta de un complejo hotelero en el municipio majorero de Pájara, ha informado el 112.

Policía Local y Guardia Civil

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) del Gobierno de Canarias recibió una alerta a las 1:57 horas. En ella se informaba que una persona se había precipitado. Por el momento se desconocen las causas. El suceso se produjo desde una tercera planta de un establecimiento hotelero. Por tanto, requirió asistencia sanitaria.

El 112 envió al lugar de los hechos una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico. Así como efectivos de la Policía Local y la Guardia Civil.

El personal del SUC valoró y asistió al herido quien, en el momento inicial de la asistencia, presentaba politraumatismos de carácter grave.

Efectivos policiales

Tras ser estabilizado, el joven fue evacuado a Hospital General de Fuerteventura, donde ingresó en estado crítico.

Los efectivos policiales instruyeron las diligencias correspondientes.