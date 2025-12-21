La gripe se incrementa un 20 % en Canarias

La incidencia de la gripe continúa aumentando en Canarias y nos encontramos en un escenario epidémico de nivel 1, por lo que se recomienda usar mascarilla si hay síntomas

La gripe sigue ganando terreno en Canarias y mantiene al archipiélago en escenario epidémico 1 (nivel bajo), aunque con una tendencia al alza que ya empieza a notarse en la demanda asistencial.

Según el último Informe Semanal de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda (IRA) del Servicio Canario de la Salud, correspondiente a la semana 50 (del 8 al 14 de diciembre de 2025), la tasa de síndrome gripal se sitúa en 151,4 casos por cada 100.000 habitantes, frente a los 125,4 de la semana anterior, lo que supone un incremento del 20,7%.

Personas con mascarillas caminan por la calle. EFE/ Rodrigo Jiménez

Datos generales

El mismo documento recoge que la incidencia global de infecciones respiratorias agudas (IRAs) en Atención Primaria fue de 909,7 casos por 100.000 habitantes y que la tasa provisional de hospitalización por infección respiratoria aguda grave (IRAG) se colocó en 8,4 por 100.000.

En cuanto al nivel de riesgo, Salud Pública recuerda que Canarias permanece en escenario 1, un tramo considerado de “nivel bajo”, que en la clasificación autonómica se mueve entre 50,8 y 157,4 casos por 100.000. Con los datos actuales, el Archipiélago se acerca al umbral que marcaría el salto al siguiente escalón.

Medidas preventivas

Ante el aumento de circulación del virus, los expertos insisten en reforzar las medidas preventivas básicas. Entre ellas, se recomienda usar mascarilla si se tienen síntomas respiratorios cuando se esté en espacios compartidos, además de ventilar y extremar la higiene de manos.

En el conjunto de España, la vigilancia estatal también confirma el ascenso: el sistema SiVIRA sitúa la tasa de síndrome gripal en 195,9 casos por 100.000 habitantes en esa misma semana 50, por encima de la semana previa.