Pese a que la gripe continúa en Canarias en plena época invernal, desde hace unos días el nivel epidémico ha pasado a riesgo bajo

Temporada de gripes, malestar y resfriados, dado la época del año que se atraviesa. Y precisamente, en los últimos días, se ha producido un descenso de la dolencia en las Islas, pero han aumentado las hospitalizaciones por infecciones respiratorias. De tal modo, que se ha registrado 20 casos de gripe por 100.000 habitantes, lo que ha creado una tasa de ingresos elevada.

Informa. RTVC.

Pese a que la gripe continúa en Canarias en plena época invernal, desde hace unos días el nivel epidémico ha pasado a riesgo bajo, según la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias.

No obstante, las autoridades sanitarias advierten de que este descenso debe interpretarse con mucho cuidado y precaución, para que no se produzca, nuevamente, un repunte de casos.