Grupo Camper es el nuevo colaborador del CD Tenerife Femenino / CD Tenerife Femenino

El club blanquiazul y el grupo empresarial sellan una alianza que refuerza el compromiso de Grupo Camper con el desarrollo del deporte femenino y el impulso del talento local. Lo hacen respaldando a un equipo que representa los valores del esfuerzo y la igualdad.

Con sede en Santa Cruz de Tenerife, el grupo empresarial de referencia en el archipiélago, tiene presencia en todos los sectores de la actividad económica canaria. Sus orígenes se remontan al sector primario. Además, desarrolla actividades en el ámbito agrícola, inmobiliario, industrial y de la construcción, así como en los sectores de la comunicación y financiero. Con este acuerdo, ambas partes unen fuerzas para seguir construyendo futuro desde los valores del deporte y el trabajo en equipo.