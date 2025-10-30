La Delegación del Gobierno en Canarias pone en marcha una campaña de sensibilización contra la violencia de género en las guaguas de Gran Canaria

El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, ha presentado este jueves la campaña de sensibilización contra la violencia machista que la Delegación del Gobierno pone en marcha en las guaguas de Gran Canaria. Estarán en los vehículos de las empresas Guaguas Municipales de Las Palmas de Gran Canaria y Global (SALCAI UTINSA).

Infografía de las guaguas con la campaña contra la violencia machista

20 líneas por toda la isla

Esta campaña estará activa hasta el próximo mes de enero y está financiada con fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Vestirá con mensajes de apoyo a las víctimas y no cuestionamiento de la violencia de género a las guaguas de 20 líneas de transporte público de Gran Canaria. Circularán por las vías urbanas e interurbanas de mayor tránsito en el norte, este y sur de la isla.

Guaguas con campaña contra la violencia machista

“Volvemos a salir a la calle para que no quede ni un rincón de la isla donde no se tenga presente nuestro mensaje: la violencia de género sigue estando ahí, hay que combatirla y hay que desterrar cualquier tipo de cuestionamiento sobre su existencia. Vamos a seguir trabajando para que quede claro: no podemos permitirnos ni una víctima más”, afirma Anselmo Pestana.

“En comparación con otras campañas, hemos redoblado nuestra presencia en el transporte público. Volvemos a colaborar con Guaguas Municipales y con Global. Y en esta ocasión vestimos guaguas que cubren hasta 20 líneas tanto en Las Palmas de Gran Canaria como el resto de municipios de gran población de la isla. Y además extendemos la permanencia de nuestros mensajes hasta enero próximo, gracias al esfuerzo que han hecho Guaguas Municipales y Global para que dejar más tiempo la campaña”, añade.

Presentación de la campaña que irá en las guaguas contra la violencia machista

Esta iniciativa se enmarca dentro de las actividades que la Delegación del Gobierno en Canarias ha organizado en sus siete sedes insulares para conmemorar el 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Va en la línea de sacar a la calle los mensajes contra la violencia machista.

Guagua de Global con campaña contra la violencia machista

Más líneas de guaguas y más días en activo

La campaña de la Delegación del Gobierno en Canarias podrá verse hasta el próximo 4 de enero en las guaguas municipales de Las Palmas de Gran Canaria que cubren las siguientes líneas:

10: Teatro – Hospital Dr. Negrín (Exprés)

21: Puerto / Escaleritas / La Feria / Hosp. Dr. Negrín / Santa Catalina

33: Guiniguada – Puerto (por Ciudad Alta)

En el caso de Global, la campaña permanecerá activa hasta el 31 de enero de 2026, en guaguas que cubrirán las siguientes líneas: