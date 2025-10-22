El Guaguas da su primer paso en la Liga de Campeones CEV 2025-2026 con una gran victoria ante el MÁV Elöre Foxconn

1-3 | El Guaguas da el primer paso para avanzar de ronda en la Liga de Campeones CEV

El Club Voleibol Guaguas vence por 1-3 al MÁV Elöre Foxconn húngaro tras una actuación coral en ataque y salda su debut en la Liga de Campeones CEV 2025-2026 dando el primer paso para acceder a la segunda eliminatoria de la previa de la competición continental.

El conjunto grancanario conteniendo un impetuoso MÁV Elöre Foxconn, que trataba de construir rápido sus jugadas e invertir el ataque hacia zona 2 para sorprender a la defensa amarilla, una estrategia que funcionó hasta el 7-5 inicial.

Ajustes en defensa

Los de Sergio Miguel Camarero ajustaron la defensa en red, donde comenzaron a hacer mucho daño con el bloqueo, y supieron revertir la valentía húngara para imponer la potencia en la red de Osmany Juantorena, Nico Bruno y Walla Souza (11-16).

El MÁV Elöre Foxconn trató de agarrarse al marcador con los ataques de Redjo Koçi por zona 4, pero sus continuos errores al saque abortaron cualquier intento de remontada ante un Guaguas muy serio que cerró la primera manga con un 21-25.

Segundo set

El subidón anímico impulsó a un Guaguas que arrancó como un ciclón el segundo set (2-6), lo que provocó el tiempo muerto del entrenador argentino Omar Pelillo para ajustar los errores en la recepción húngara y la imposibilidad de romper los bloqueos de tres defensores que le planteaba Camarero.

Con Juantorena carburando y Miguel Ángel de Amo dirigiendo a las mil maravillas, el Guaguas abrió brecha gracias a su eficacia en ataque ante un desaparecido conjunto húngaro (4-12). Pelillo lo volvió a parar, pero los amarillos consolidaron una ventaja en la frontera de los diez puntos y Hélder Spencer clausuró la manga con el 16-25.

Tercer set

El MÁV Elöre Foxconn arrancó con ventaja el tercer set para tratar de agarrarse a un clavo ardiendo (4-2), pero el Guaguas compensó y mantuvo mantuvo hasta el 14-14, aunque con la sensación de que los húngaros imponían su idea de juego, lo que provocó que Camarero parara el partido con el 15-14 para pedir “una marcha más” a los grancanarios.

Los húngaros continuaron su buen hacer e impulsados por un motivadísimo Marcell Pesti estiraron la ventaja a los cuatro puntos (21-17). El cubano Osmany Juantorena intentó comandar la reacción canaria, pero los locales neutralizaron sus arreones hasta que una concatenación de errores visitantes selló el set para el MÁV Elöre Foxconn (25-21).

Desenlace

La vuelta al partido del cuadro de Hungría descolocó a un CV Guaguas que no era capaz de reaccionar al empuje del MÁV Elöre Foxconn (6-4), pero la aparición de la garra argentina de Nico Bruno y Martín Ramos y un saque directo de Miguel Ángel de Amo revitalizaron a los canarios (8-12).

El central argentino del Guaguas continuó su idilio con la red y sumó las aportaciones de Walla Souza y Osmany Juantorena, a la postre MVP del partido, para poner tierra de por medio y acercar a los amarillos a la victoria (12-18)

El tiempo muerto del técnico húngaro, Omar Pelillo, buscó frenar el momento del equipo grancanario, pero volvieron a aparecer los problemas al saque locales, que precisamente dieron el punto de la victoria al Guaguas para dar su primer paso en la Liga Campeones CEV (19-25).