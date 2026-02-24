La empresa de Guaguas Municipales avanza en la modernización de su parque móvil con guaguas más eficientes y accesibles

Guaguas Municipales de Las Palmas de Gran Canaria ha incorporado 24 nuevos vehículos de la marca Scania, modelo New City, de doce metros de longitud, dentro de su programa de renovación y modernización previsto para 2026.

La actuación forma parte de una planificación global que contempla la adquisición de 32 nuevas guaguas de distintas dimensiones a lo largo del año.

La empresa municipal, que opera más de 275 unidades y presta servicio durante todo el año, continúa así con la actualización de su flota, reduciendo su antigüedad media, mejorando su eficiencia energética y adaptando su capacidad al incremento de la demanda. De los 24 nuevos vehículos, 16 ya se encuentran operativos en la ciudad.

Guaguas Municipales incorpora 24 nuevos vehículos Scania a su flota en 2026. Europa Press

‘Siéntate como en casa’

Las guaguas, presentadas bajo el lema ‘Siéntate como en casa’ en colaboración con IKEA Canarias, cuentan con capacidad para 92 viajeros, espacios para personas con movilidad reducida y motores ajustados a la normativa Euro VI Step E.

Además, incorporan monitores a bordo, puntos de conexión USB, aire acondicionado, cámaras de vigilancia y rampas encapsuladas para mejorar la accesibilidad.