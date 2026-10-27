Guaguas Municipales activará durante la noche de los Finaos y Halloween un plan preventivo de contingencias y reforzará los equipos de limpieza de los vehículos ante la posibilidad de que se produzcan lanzamientos de huevos

Campaña municipal de concienciación sobre las consecuencias de los actos vandálicos. Imagen Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

Guaguas Municipales, en coordinación con la Policía Local, difunde desde este martes la campaña municipal de concienciación ‘No nos hagas truco. Trasto’, dirigida a sensibilizar a la población joven y a su entorno familiar y vecinal sobre las consecuencias de los actos vandálicos contra el transporte público. La iniciativa pone el foco en las celebraciones de Halloween y los Finaos, entre la noche del 30 de octubre y la madrugada del 2 de noviembre, fechas en las que se intensifican las medidas preventivas.

La campaña se difundirá en el exterior de vehículos de distintas líneas del servicio regular de Guaguas Municipales y a través de las redes sociales. La iniciativa está coordinada por las concejalías de Transporte Colectivo de Viajeros y de Seguridad, Convivencia y Cultura, dirigidas por Pedro Quevedo y Josué Íñiguez, respectivamente, junto con Guaguas Municipales y la Policía Local.

Estas actuaciones se enmarcan en el trabajo conjunto que desarrollan los servicios municipales y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para prevenir los ataques contra el transporte público, incluidos los que afectan a los taxis, la operadora insular Global y las empresas de transporte discrecional.

Plan preventivo de contingencias

Como cada año, Guaguas Municipales activará durante la noche de los Finaos y Halloween un plan preventivo de contingencias y reforzará los equipos de limpieza de los vehículos ante la posibilidad de que se produzcan lanzamientos de huevos. En las últimas ediciones, este tipo de incidentes ha experimentado un notable descenso, coincidiendo con el refuerzo de la presencia policial y las campañas de sensibilización.

El concejal de Transporte Colectivo de Viajeros, Pedro Quevedo, ha destacado la evolución positiva de los datos registrados en los últimos años. “Hemos pasado de contabilizar más de un centenar de actos vandálicos, que obligaban a numerosas guaguas a regresar a cocheras, con los perjuicios que eso supone para el servicio y los riesgos asociados para la seguridad, a registrar menos de una decena de incidentes por lanzamiento de huevos el año pasado”.

Quevedo ha subrayado que la coordinación entre la Policía Local, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Guaguas Municipales, junto con la implicación de las familias y el entorno vecinal, ha contribuido a reducir significativamente estos episodios. “Aunque los datos reflejan una evolución favorable, no vamos a bajar la guardia. Por eso, volvemos a poner en marcha una campaña conjunta para prevenir estos comportamientos durante las celebraciones”, ha señalado.

Dispositivo especial de seguridad

El concejal de Seguridad, Convivencia y Cultura, Josué Íñiguez, ha destacado la importancia del trabajo preventivo y la coordinación entre los distintos cuerpos policiales para evitar incidentes durante la noche de Halloween y los Finaos, una jornada que requiere un dispositivo especial de seguridad en la ciudad.

“Este era un problema que tenía la ciudad, y lo digo en pasado. Teníamos noches con cientos de incidentes e incluso con personas detenidas, y hemos pasado a la última edición de los Finaos con solo seis incidentes en una noche como esta”, ha señalado. Íñiguez ha subrayado que esta evolución demuestra que “el trabajo preventivo, bien realizado también en la calle, da sus frutos”.

El concejal ha explicado que la campaña se mantiene precisamente porque la prevención constituye “una parte importantísima del desarrollo de la política de seguridad”. En este sentido, ha destacado la implicación de la Policía Local, la Policía Nacional y los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad en un dispositivo coordinado para garantizar la seguridad durante una noche festiva en Las Palmas de Gran Canaria.

La Policía Local, a través de su unidad GOIA-UE, desplegará un dispositivo especial en coordinación con la Policía Nacional, que comenzará la tarde del viernes 30 de octubre y se prolongará hasta la madrugada del 2 de noviembre.

Controles y vigilancia en el transporte público

El operativo incluirá controles y vigilancia en torno al transporte público, tanto en las guaguas como en el servicio de taxis, además de actuaciones en fiestas y en la vía pública. Los mandos policiales determinarán los puntos en los que sea necesario reforzar la presencia de los agentes para prevenir incidentes y proteger la seguridad y la salud de la ciudadanía.

Asimismo, el dispositivo prestará atención a la prevención del consumo de sustancias estupefacientes en el transporte público, los espacios de celebración y la calle, en función de las necesidades detectadas por los responsables policiales.

La creatividad de la campaña, centrada en el respeto a las guaguas durante la noche de los Finaos, recuerda las posibles consecuencias legales de estos comportamientos. Entre ellas figuran penas de prisión para las personas adultas, medidas de internamiento para menores de edad, multas que pueden oscilar entre los 100 y los 600.000 euros, trabajos en beneficio de la comunidad y medidas de libertad vigilada, según la naturaleza de los hechos y las circunstancias de cada caso.