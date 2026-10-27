Los cuatro cementerios de la capital grancanaria ampliarán sus horarios los días 31 de octubre y 1 de noviembre para facilitar las visitas de las familias con motivo de la festividad de Todos los Santos

Cambian los horarios en los cuatro cementerios de Las Palmas de Gran Canaria por la festividad de Todos los Santos. Imagen de recurso Ayuntamiento de Las Palmas de Gan Canaria

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través del servicio de Cementerios de la Concejalía de Presidencia, Hacienda, Modernización, Recursos Humanos y Aguas, pondrá en marcha desde este miércoles 28 de octubre hasta el lunes 2 de noviembre un dispositivo especial en los cuatro camposantos municipales con motivo de la festividad de Todos los Santos. El operativo contempla la ampliación de horarios, medidas para facilitar la movilidad y servicios adicionales para atender a las personas que acudan a recordar a sus seres queridos.

Como señala el concejal del área, Francisco Hernández Spínola, el objetivo es facilitar las visitas de las familias y allegados durante estas jornadas, en las que se prevé una mayor afluencia de público. Para ello, los cementerios de Las Palmas, en Vegueta; San Lázaro, en Siete Palmas; El Puerto, en La Minilla; y Tafira adaptarán sus horarios, especialmente los días 31 de octubre y 1 de noviembre.

El dispositivo, según informa un comunicado, se desarrollará con la colaboración de distintas áreas municipales, entre ellas Seguridad y Emergencias, Parques y Jardines, Movilidad, Desarrollo Local, Limpieza y Promoción, a través de pequeñas infraestructuras. Los servicios trabajarán de forma coordinada para favorecer el desarrollo de las jornadas con normalidad y conforme a los protocolos de seguridad previstos.

Horarios de apertura de los cementerios

El cementerio de San Lázaro abrirá del 28 al 30 de octubre en su horario habitual, de 07:00 a 17:30 horas. Los días 31 de octubre y 1 de noviembre permanecerá abierto de 07:00 a 19:00 horas, mientras que el 2 de noviembre lo hará de 07:30 a 17:30 horas.

Por su parte, los cementerios de Las Palmas, El Puerto y Tafira abrirán el 30 de octubre de 07:30 a 17:30 horas. Durante los días 31 de octubre y 1 de noviembre, el horario será de 07:00 a 19:00 horas. El 2 de noviembre, festivo, recuperarán su horario habitual, de 07:00 a 13:00 horas y de 15:00 a 17:30 horas.

Las oficinas de atención al público también ampliarán sus horarios. En el cementerio de Las Palmas atenderán del 28 al 30 de octubre de 08:00 a 14:00 horas, mientras que los días 31 de octubre y 1 de noviembre lo harán de 07:00 a 17:00 horas.

En San Lázaro, las oficinas abrirán del 28 al 30 de octubre de 08:00 a 14:00 horas; los días 31 de octubre y 1 de noviembre, de 07:00 a 19:00 horas; y el 2 de noviembre, festivo, de 08:00 a 14:00 horas.

Medidas especiales en San Lázaro

Ante la previsión de una elevada afluencia de visitantes, el cementerio de San Lázaro restringirá el acceso de vehículos desde el viernes 30 de octubre hasta el domingo 1 de noviembre. Únicamente se permitirá la entrada de vehículos que acompañen a entierros trasladando a personas con movilidad reducida.

Para facilitar los desplazamientos dentro del recinto, se dispondrá de un minibús adaptado con capacidad para 15 personas. El servicio funcionará los días 30 de octubre y 2 de noviembre de 08:00 a 17:00 horas, y los días 31 de octubre y 1 de noviembre de 07:00 a 19:00 horas.

Asimismo, entre el 30 de octubre y el 2 de noviembre se instalarán nueve baños químicos, uno de ellos adaptado para personas con movilidad reducida. Durante estas fechas también permanecerá abierta la puerta de acceso al camposanto desde la urbanización industrial Las Torres, con el fin de facilitar la entrada de visitantes.

Cuatro mercadillos con 29 puestos de flores

Durante estos días, la empresa gestora habilitará los tradicionales puestos de venta de flores en los cuatro cementerios municipales. Además, el área de Desarrollo Local, a través del Grupo de Venta Ambulante, ha autorizado la instalación de cuatro mercadillos, uno en cada camposanto, que reunirán un total de 29 puestos.

El cementerio de San Lázaro contará con 20 puestos de flores y un ‘food truck’, que repite por segundo año consecutivo. En el cementerio de Las Palmas se instalarán cuatro puestos, en el de Tafira habrá dos y en el del Puerto se ubicarán otros tres puestos de flores.

Los mercadillos estarán operativos desde este miércoles 28 de octubre hasta el lunes 2 de noviembre, ambos inclusive, en horario de 07:00 a 19:00 horas.

Música y celebraciones religiosas

El cementerio de Las Palmas ofrecerá un acompañamiento musical con un trío de cuerda los días 31 de octubre y 1 de noviembre, de 10:00 a 13:00 horas.

Las misas previstas durante estas jornadas se distribuirán entre los cuatro cementerios municipales. En San Lázaro se celebrarán el 31 de octubre a las 17:00 horas; el 1 de noviembre a las 08:00, 10:00, 12:00 y 17:00 horas; y el 2 de noviembre a las 08:00, 11:00 —Misa Coreana—, 12:00 y 16:30 horas.

En el cementerio de Las Palmas, la misa tendrá lugar el 1 de noviembre a las 11:00 horas; en el cementerio del Puerto, ese mismo día a las 10:00 horas; y en el de Tafira, también el 1 de noviembre, a las 17:00 horas.

Por último, el Ejército de Tierra celebrará su tradicional Acto Homenaje a los Caídos por España el 2 de noviembre. El acto tendrá lugar a las 11:30 horas en el cementerio de Las Palmas y a las 12:00 horas en el de San Lázaro.