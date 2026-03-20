El Guaguas recibe al Instercap Asisa Tarragona, este sábado a las 12:30 horas, en la penúltima jornada de la Superliga con el liderato en juego

El Guaguas no quiere despistes ante el colista / CV Guaguas

El Club Voleibol Guaguas Las Palmas afronta la penúltima jornada de la fase regular de la Superliga Masculina de Voleibol con el liderato en juego y el objetivo claro de asegurar la primera plaza. El conjunto grancanario recibirá este sábado a las 12:30 horas, en el Gran Canaria Arena, al Instercap Asisa Tarragona en un duelo con dinámicas opuestas, pero que exigirá máxima concentración por parte de los amarillos.

Los de Sergio Miguel Camarero llegan lanzados, firmando una temporada de gran nivel tanto en la competición doméstica como en Europa. A pesar del desgaste acumulado y del golpe que supuso no conquistar la Copa del Rey, el equipo ha sabido rehacerse y reforzar su confianza tras lograr una histórica clasificación para los cuartos de final de la CEV Champions League, situándose entre los ocho mejores del continente.

Enfrente estará un conjunto catalán ya descendido, con tan solo un punto en la clasificación, pero con la intención de competir sin presión y despedirse con buenas sensaciones de la categoría de oro. Un escenario que obliga al CV Guaguas a no relajarse ni un ápice, ya que este tipo de encuentros puede complicarse si no se afronta con la correcta intensidad.

Además, el encuentro servirá como antesala de una de las grandes citas de la temporada. Apenas tres días después, el Gran Canaria Arena se vestirá de gala para acoger el duelo de cuartos de final de la CEV Champions League frente al Sir Safety Perugia, vigente campeón de Europa y del mundo. Una cita marcada en rojo en el calendario que convierte este choque liguero en un preludio de lo que se viene.